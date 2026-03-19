安通濯暖湯脈重現！回歸原味泡腳樂趣　市集送伴手禮贈消費劵

▲「安通濯暖•湯脈重現」活動在野溪下游讓民眾、遊客們用原始自然的方式泡腳遊憩。（圖／玉里鎮公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮著名景觀「安通濯暖」，為安通溫泉重要文化象徵也曾名列「花蓮八景」之一。其名來由自溫泉沿溪自然湧出、民眾於溪中浸泡暖身之景，展現人與自然共存的生活之故。歷經百年歲月淬鍊，「安通濯暖」至今仍深植地方記憶，並成為具代表性的觀光資產。

回顧歷史，安通溫泉早於日治時期即被發現並開發，約於20世紀初設置公共浴場及相關設施，逐步形成溫泉聚落。由於泉水沿安通溪床自然湧現，旅人得以在溪水與溫泉交融之處泡湯休憩，形成獨特景致，文人雅士遂以「濯暖」形容其意境，「安通濯暖」之名亦因此流傳，並成為花蓮具代表性的自然人文景觀。

近年隨著法規制度日益完備，以及公共安全與環境保護意識提升，安通溪畔泡腳池設施面臨檢討與調整。玉里鎮公所表示，將在兼顧歷史文化保存與法制規範下，審慎規劃未來方向，在維護自然資源與公共利益的前提下，延續「安通濯暖」所承載的人文價值。

為重現經典風華，在兼顧安全且讓資源回歸自然前提下，玉里鎮公所將於4月1日於安通溪畔舉辦「安通濯暖•湯脈重現」活動，邀請在地社區及鄉親共同見證。現場規劃農特產市集，參與民眾除可獲得精美伴手禮外也可透過活動打卡上傳換取消費券，於市集中使用，帶動地方經濟與人潮活絡。

鎮長龔文俊表示，安通野溪溫泉泡腳池因相關爭議，多次協商未果，將於4月1日進行斷電措施。然而，「安通濯暖」作為玉里重要文化資產，其精神與價值不會因此中斷，公所將在兼顧環境永續與公共利益和保護自然環境的前提下，持續推動文化延續與觀光發展，讓玉里觀光再創新局。

玉里鎮公所強調，「安通濯暖」不僅是一處景點與地方資產，更是一段跨越時代的文化記憶。未來將秉持尊重自然、永續發展的原則，持續尋求文化保存與環境管理之間的平衡，讓這項珍貴資產得以長久傳承，世代共享。

