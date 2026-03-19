詐團勾結會計師、酒商、超商加盟店盜刷1130萬　桃檢起訴9人

▲桃園檢警偵辦以吳姓男子為首之詐團，涉嫌勾結3C通路盜刷案，圖為查獲之發票存根聯。（資料照／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年偵辦詐欺集團勾結3C通路盜刷案，追查以吳姓男子為首詐團涉嫌勾結會計師、酒商及超商加盟大量盜刷菸酒，查出知名連鎖酒商也是共犯，配合盜刷，超商加盟店亦是如此，桃園地檢署今（19）日偵結將吳男、莊姓會計師等9名共犯，依詐欺取財、組織犯罪防制、加重詐欺等罪嫌提起公訴，更建請法院對吳男、莊男等人求處18年、15年有期徒刑外，其餘6人3至10年不等徒刑，也建請法院續押吳、莊等6人。

▲桃園檢警偵辦以吳姓男子為首之詐團，涉嫌勾結3C通路盜刷案，圖為查獲發票照片。（資料照／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官黃世維去年10月偵辦詐欺集團勾結3C通路盜刷案，指揮刑事警察局電信偵查大隊、桃園市警局平鎮、中壢分局與新竹市警察局第二分局循線偵辦以吳姓男子為首之詐欺集團，吳男等人以「假冒檢警」詐欺民眾並勾結會計師、知名連鎖酒商及商家盜刷集團案，於去年10月30日至今年1月28日陸續4波拘提9人、搜索26處，將被告吳男、莊男等6人向法院聲請羈押獲准。

桃園檢方查出，被告吳男等9人分工騙取被害個人資料與信用卡後，由肖姓女子指揮旗下車手，持被害人信用卡依指示前往吳男、莊男、呂男代為接洽聯繫指定配合之知名連鎖酒商、餐酒館、超商加盟店門市大量盜刷，佯以購買菸酒及餐廳消費後，致收單銀行陷於錯誤撥付貨款至商家帳戶後再朋分贓款，且為突破各發卡銀行單筆刷卡額度上限，集團利用被害人資料將被害人金融帳戶款項「溢繳」至信用卡帳戶中，或冒用被害人個資向銀行申請藉此調高信用卡額度。

檢警查出，該集團於2024年11、12月間，以結合勾結信用卡特約商家盜刷信用卡手法，短期內即詐騙被害人6人盜刷共1,130萬餘元牟取暴利，其中，酒商配合盜刷1800瓶麥卡倫、超商加盟盜刷5萬602包菸等，另盜刷495萬餘元，經銀行發覺即時通報攔阻。

▲吳姓男子為首之詐團，勾結3C通路盜刷，全案偵結。（資料照／桃園地檢署提供）

桃園檢方複訊後，依涉犯詐欺犯罪危害防制條例3人以上共同犯冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財逾新臺幣500萬元、組織犯加重詐欺、組織犯罪防制條例之參與犯罪組織及洗錢防制等罪嫌將吳男、莊姓會計師等9名共犯起訴，檢方審酌其等惡性重大，嚴重危害社會治安與金融秩序，且莊男為執業會計師，戕害專業之高度誠信及公共利益形象，對吳男、莊男分別具體求處有期徒刑18年、15年，其餘被告則分別求處有期徒刑3年至10年不等，以示警懲。

桃園地檢署呼籲，犯罪手法不斷翻新，已嚴重威脅國人財產安全，民眾應謹慎保管個人資料與信用卡資訊，檢警機關偵辦案件，絕不會以任何名義要求民眾交付個人帳戶、提供信用卡資料及簡訊驗證碼。民眾若接獲任何自稱「檢警調」機關來電，要求監管帳戶或索取前述資料者均屬詐騙，應立即掛斷並撥打「165」反詐騙專線查證，以免受騙。