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COMEBUY推出「嗨神」升級版　6門市享指定飲品買1送1

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY宣布官方中文品牌名為「康拜」。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「COMEBUY」邁入24周年，宣布中文品牌名為「康拜」，並針對人氣飲品「嗨神」推出升級版新品「神秘（蜜）」。另外，3月24日起再祭出1個半月的「買1送1」、「24元加購」優惠，僅6門市限定。

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY限量新品「神秘（蜜）」。

COMEBUY「嗨神」系列以日式煎茶為主角，烘茶時加入蜂蜜元素增添風味，是人氣飲品之一。此次以其為基底推出限量新品「神秘（蜜）」，以蜂蜜取代糖，讓蜜香更為突出，大杯原價55元，4月29日前特價50元，售完為止。

新品上市，COMEBUY即日起至3月31日中午12時前於官方Threads發起限定活動，只要完成追蹤並分享新品飲用心得，有機會獲得100張50元VIP優惠券，共抽出2名幸運兒。

回饋中南部消費者，COMEBUY3月24日起至4月6日祭出「買1送1」限店優惠，周一至周四品項為「嗨神」與「雙Q奶茶」，周五至周日則更換為「嗨神」與「玉荷冰綠」，每人單筆消費限購1組，每日限量100組。指定門市有台中昌平、台中太平、台中西屯、沙鹿靜宜、鹿港復興及屏東林森等6店。

指定6間門市4月7日至5月11日再加碼，現場購買任一大杯飲品可用「24元」銅板價加購「蘋果冰茶」1杯，每人單筆限購1組，售完為止。

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

▲蜜桃奶霜紅（左）、蜜桃Q凍沙沙（右）。

手搖飲「有飲」本周也推出全新「水蜜桃」系列共4款，其中「蜜桃鮮果四季」以四季春茶為基底，還吃得到水蜜桃果肉，售價75元；「果漾蜜桃優優」為水蜜桃風味的優格飲，售價75元；「蜜桃奶霜紅」搭配斯里蘭卡紅茶、鹹甜奶霜，售價80元；「蜜桃Q凍沙沙」則是堆疊茶凍、水蜜桃冰沙與玫瑰鹽奶霜，售價89元。

至24日前於有飲門市或你訂線上平台訂購，水蜜桃系列任選第2杯8折，價低者為優惠品項；使用你訂平台購買則加碼送新品10元折價券。

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