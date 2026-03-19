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LV春季男士包出現「澆水壺」造型　陸官網預售價36000人民幣

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▲LV春季新款預定頁面出現一款「撒水壺」造型的手提包。（圖／翻攝LV中國官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球知名品牌LV春季新品預售系列中的一款男士隨身手提包引起外界關注。這款男士手提包英文名為「Watering Can」，造型如同替植栽澆水的「澆水壺」，連「灑水處」也是做成蓮蓬頭孔洞狀，十分吸睛。對此，LV中國區客服受訪時表示，「該款手袋是今天剛上市的，官網12日已開啟預售，目前是有現貨的狀態。」

《極目新聞》報導，在LV官網上，Watering Can手袋售價為36000元（人民幣，下同），小配飾的售價為7750元。商品簡介寫道，Watering Can手袋結合玩趣格調和功能考量，以Monogram塗層帆布構築別緻廓形。主隔層適宜收納錢夾、手機和鑰匙等日常所需，頂部手柄與可拆卸肩帶實現多種背攜方式，展露精緻風采。

▲LV男士手提包「Watering Can」。（圖／翻攝LV中國官網）

商品資訊顯示，產地為法國、西班牙、義大利或美國，該手提包形制為25x19x9.5公分（長x高x寬）、Monogram塗層帆布和牛皮革、牛皮革飾邊、棉質內襯、金屬件、拉鍊開合、主隔層，可拆卸可調節肩帶，單手柄。

LV大陸某門市員工表示，這類包包並不是面向大眾的常規款式，數量比較少，有特定的受眾人群，此前設計師也做過一些異形包，如「龍蝦包」、「土司包」等。

LV大陸官方客服則強調，這款包是男士Spring系列的一個款式，做了澆花水桶的造型，還有小灑水壺造型的配件，靈感源於春季萬物復蘇，寓意花園、花朵孕育新的生命，很有新意。

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