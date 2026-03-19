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年後手腕近小指處持續卡卡刺刺　當心三角纖維軟骨複合體損傷

▲年後手腕隱隱作痛？小心TFCC損傷。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖1：三角纖維軟骨複合體（TFCC）」結構。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節已過2周，不過許多人在年前大掃除、搬移物品、提年貨禮盒、長時間烹飪，打牌、抱小孩、走春後，年後卻有手腕靠近小指側出現悶痛、轉動不順、端東西乏力，或做日常動作時感到刺痛等症狀；台中榮總埔里分院指出，上述症狀有時並非單純疲勞而產生，可能與手腕「三角纖維軟骨複合體」結構(圖1)受損有關。

中榮埔里分院說明，三角纖維軟骨複合體（Triangular Fibrocartilage Complex，TFCC）位在手腕尺側，亦即靠近小指的一側，由一組軟骨與韌帶組合而成，主要功能是穩定遠端橈尺關節、吸震與分散壓力及提升手腕與前臂動作協調能力；TFCC損傷可能來自手腕受到快速外力擠壓或長期反覆使用，如跌倒時以手腕支撐地面、手腕突然承受強烈的扭轉力量導致撕裂，或前臂及手腕長時間做重複性的旋轉動作，使其反覆受到摩擦或牽拉，進而產生破裂或退化性磨損。

▲▼圖2：；圖3：。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖2：Compression Test；圖3：Press Test。

▲年後手腕隱隱作痛？小心TFCC損傷。（圖／台中榮總埔里分院提供）

TCFF損傷常見症狀包括手腕靠近小指側疼痛、旋轉動作不順、手腕做旋轉動作時發出「喀喀」聲及握力下降等，民眾可透過以下方式進行自我檢測：1. Compression Test：將手腕向小指側傾斜，同時向下擠壓手腕，手腕尺側產生疼痛或有卡卡聲(圖2)；2.Press Test：坐在有扶手的椅子上並且用手撐起身體，手腕尺側出現疼痛點(圖3)；3.擰毛巾：嘗試擰乾毛巾，在扭轉過程中手腕尺側出現疼痛。

▲▼圖4：；圖5：。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖4：緩慢屈腕；圖5：伸腕。

▲年後手腕隱隱作痛？小心TFCC損傷。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮提醒，在TFCC損傷急性期，治療重點為休息及保護，可佩戴護腕或副木，以避免損傷繼續惡化；若疼痛部位有出現腫脹情形，可使用毛巾包裹冰敷袋進行冰敷，每次15至20分鐘，當疼痛逐漸減輕時，可在不痛的範圍內輕輕伸展手腕肌群；當進入慢性修復期，功能性練習便成為復原關鍵，如手持輕量啞鈴(可用適量裝水之保特瓶替代)或彈力帶，進行緩慢屈腕(圖4)及伸腕(圖5)動作，或是進行掌心朝上（旋後）與朝下（旋前）動作，藉此模擬日常生活中的擰毛巾或開門把動作，重建手腕在動態下的穩定性，若在練習過程中感到刺痛，應立即停止並調降訓練強度。

埔榮強調，由於TFCC位於血液供應相對稀少的區域，一旦撕裂深度超過自我修復的極限，單靠休息恐難以痊癒，甚至可能演變為長期的關節不穩；若旋轉手腕時感到明顯的彈響感與卡住感、握力出現斷崖式下降、靜止休息時仍持續抽痛，甚至發現尺骨末端（手腕外側骨頭）有異常突出的位移現象等徵兆時，應儘速就醫診治。

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