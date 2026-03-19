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毒駕零容忍！劉世芳：毒品快篩擴充4.5萬劑　提升執法量能

▲刑事局警政監吳東文、刑事局副局長林故廷、高檢署主任檢察官王金聰、法務部司長張曉雯、內政部部長劉世芳、警政署長張榮興、交通部司長胡迪琦、刑事局局長邱紹洲。（圖／記者張君豪攝）'
▲刑事局警政監吳東文（右起）、刑事局副局長林故廷、高檢署主任檢察官王金聰、法務部司長張曉雯、內政部部長劉世芳、警政署長張榮興、交通部司長胡迪琦、刑事局局長邱紹洲共同宣示反毒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為強化交通安全並落實「毒駕零容忍」政策，內政部長劉世芳19日到刑事局出席跨部會反毒駕記者會，共同出席包括法務部司長張曉雯、交通部司長胡迪琦及高檢署主任檢察官王金聰及警政署長張榮興、刑事局長邱紹洲，共同說明毒駕防制作為。劉世芳表示，政府從去年11月20日全面啟動毒品唾液快篩執法，截至2026年2月，全國已查緝毒駕案件3230件，並強調毒駕問題「是一個全民公敵」、「不要讓毒駕者會覺得花錢了事就可以」，未來將透過制度整合全面防制。

劉世芳指出，毒駕不僅造成交通事故與人命傷亡，也對加害者與被害者家庭帶來衝擊，「很多被害人因此而喪失生命，甚至有財產損失」，進而形成「一個三輸的場面」。她表示，政府須從查緝、偵辦、刑責及交通監理四個面向同步推進，以防止毒駕持續造成社會損害。

▲刑事局警政監吳東文、刑事局副局長林故廷、高檢署主任檢察官王金聰、法務部司長張曉雯、內政部部長劉世芳、警政署長張榮興、交通部司長胡迪琦、刑事局局長邱紹洲。（圖／記者張君豪攝）

▲內政部部長劉世芳允諾將擴充毒品快篩試劑，提升毒駕查緝效率。（圖／記者張君豪翻攝）

在執法層面，劉世芳說明，中央與地方已配置約12000劑毒品唾液快篩，並規劃進步擴充至45000劑，作為第一線執法工具。她表示，快篩陽性者將「立即扣車、扣照，移送法辦」並強調此舉建立在「科學偵查的基礎」之上，有助於提升查緝效率並降低事故風險。

劉世芳也提到第一線員警執法風險，指出毒駕行為人可能伴隨「心智上的喪失或精神耗弱」，增加執勤不確定性，因此已要求警政單位強化裝備配置與安全措施，以保障執法人員安全。

針對後端制度銜接，劉世芳表示，單靠查緝不足以形成完整防線，內政部已啟動跨部會合作機制，研議強化法制規範。她指出，未來修法方向包括：將毒駕累犯及肇事者納入「預防性羈押」條件，並推動提高刑事責任、不得易科罰金、加重拒測罰則，以及研議毒駕同車乘客連帶責任等措施。

劉世芳表示，「不要讓毒駕者會覺得花錢了事就可以」，若處罰機制不足，將影響社會對公平執法的信任，因此需透過修法與執法並進，提高整體嚇阻效果。她強調，政府將與法務部及交通部持續協作，補強制度缺口，「不要形成在法制上面或處理毒駕上的破口」。

劉世芳說，將持續從「查緝面、司法偵辦、刑責處遇及交通監理」四個面向推動防制毒駕策略。她表示，政府目標是讓毒駕行為在社會中無法存在「期許未來在台灣社會終結毒駕」。

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