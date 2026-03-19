　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

718億新興計畫月底動支？主總已報政院　行政院再籲立院速審議總預算

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院在野黨團封殺115年度總預算，僅先放行38項、718億新興計畫預算，外傳政院考量年底選舉將至，最快3月底擬放行相關預算；主計總處也證實，行文各部會可動支的公文，也已簽報到政院。對此，行政院說明，立法院函文、主總的文都在18日收到；但政院重申，3兆350億的國家政府總預算是一整套計劃，割裂出718億沒經過三讀程序，呼籲立法院要放下政治算計，趕快審議今年度的總預算。

針對718億新興計畫動支情況，立法院的函文是否已送抵政院？以及主計總處行文各部會可以動支的公文，是否也簽報到政院？李慧芝說，公決案不是法律案也不是預算案，沒有任何公告的問題。另外，立法院函文、主總的文都在昨（18日）收到。

李表示，行政院已多次說過，立法院沒有審預算的做法是違反《預算法》第51條，根據《立法院職權行使法》第7條，預算案需要經過三讀法律程序，「加加減減選38項先行動支，沒有經過三讀，這不是完成預算的審議」。

李慧芝說，未來在審總預算的時候，這38項、718億的預算，還是有可能被刪除，所以一直有高度不確定性，會讓公務員在執行時很為難，因此院長才會說此例不宜開。

但李慧芝說，行政院也多次強調，照顧著人需要預算、建設國家也需要預算，對於總預算不斷拖延的狀況，其實民間各界都非常擔憂。她指出，昨天國科會委員會議上就有科技業的民間委員代表，呼籲立法院趕快審總預算，才能協助台灣科技發展，今年總預算無法確定的話，就無法即時帶動民間及政府跟進投入研究發展，未來的科技發展可能就會差這麼一瞬間。

李慧芝強調，3兆350億的國家政府總預算是一整套計劃，涵蓋所有部會一整年施政的執行，割裂出來的718億、38項計劃只占整體總預算2%，這樣的決議也沒有經過正式預算的三讀程序，未來是不是會變動沒有人可以確定，呼籲立法院要放下政治算計，趕快審議今年度的總預算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／車停路肩　女駕駛遭夾殺慘死
中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理
啦啦隊女神離婚　「斷開不倫風波」近況曝
LINE付費版165元「年輕人喊跳槽」　內行推最強APP：找
下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦
乖巧女遭偷襲刺頸亡！男友當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿
20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

華勒沙：事實已證明共產主義在中國不可行　台灣為世界提供良好典範

盧秀燕不挺「3800億＋N」軍購　國民黨：「加N」屬彈性的部分

賴清德有望4月出訪友邦？　林佳龍：今年總統出訪朝2次規劃

718億新興計畫月底動支？主總已報政院　行政院再籲立院速審議總預算

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

國安法修法公聽會　學者廖義銘憂行政擴權：會搞死所有人

行政院拍板2年62.5億擴大獨老服務　關懷送餐服務對象估達35萬人

化身「公園阿伯」坐樹下話家常　李四川走訪鶯歌三峽聽民意

林楚茵：國台辦越護航李貞秀　越證明她就是帶任務來台的中國人

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

華勒沙：事實已證明共產主義在中國不可行　台灣為世界提供良好典範

盧秀燕不挺「3800億＋N」軍購　國民黨：「加N」屬彈性的部分

賴清德有望4月出訪友邦？　林佳龍：今年總統出訪朝2次規劃

718億新興計畫月底動支？主總已報政院　行政院再籲立院速審議總預算

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

國安法修法公聽會　學者廖義銘憂行政擴權：會搞死所有人

行政院拍板2年62.5億擴大獨老服務　關懷送餐服務對象估達35萬人

化身「公園阿伯」坐樹下話家常　李四川走訪鶯歌三峽聽民意

林楚茵：國台辦越護航李貞秀　越證明她就是帶任務來台的中國人

蔡康永暖心陪小S復工！揭金鐘同台內幕　《康熙》合體全場噴淚

全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

晶圓代工產值今年有望年增24.8%　台積電更將年增達32％居冠

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

短劇女神驚喊：我的美麗沒了！　岳雨婷直播「燈掉了」真面目曝光

張語噥痛心遭另一半背叛！　心酸躲浴室「崩潰落淚」

台南市童軍教育發光　全國績優獎提報獲獎率逾9成

歌迷不想再聽〈日不落〉？！　蔡依林笑：我還是會唱XD

政治熱門新聞

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

韓國瑜最新財產申報曝　背1865萬房貸、擁2樣「無價之寶」

國民黨太樂觀？柯文哲曝3縣市恐翻盤

昏迷27天挺過來！陳光復突表態拚連任

319槍擊案22周年　陳水扁秀嚇人傷口照：3位總統重查到底查去哪？

王定宇真的去年就離婚　最新財產申報曝光

探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

傳遭馬英九切割？蕭旭岑親回離職內幕

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

後悔318太陽花學運造神柯文哲！　前幕僚：我這輩子犯最大的錯

被問知道「台灣GD」是誰嗎？　林佳龍面帶羞澀：他們有時候這樣叫我

徐巧芯指「改稱南韓」韓網嗆爆　林佳龍：假的！中共發動認知作戰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面