718億新興計畫月底動支？主總已報政院　行政院再籲立院速審議總預算

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在野黨團封殺115年度總預算，僅先放行38項、718億新興計畫預算，外傳政院考量年底選舉將至，最快3月底擬放行相關預算；主計總處也證實，行文各部會可動支的公文，也已簽報到政院。對此，行政院說明，立法院函文、主總的文都在18日收到；但政院重申，3兆350億的國家政府總預算是一整套計劃，割裂出718億沒經過三讀程序，呼籲立法院要放下政治算計，趕快審議今年度的總預算。

針對718億新興計畫動支情況，立法院的函文是否已送抵政院？以及主計總處行文各部會可以動支的公文，是否也簽報到政院？李慧芝說，公決案不是法律案也不是預算案，沒有任何公告的問題。另外，立法院函文、主總的文都在昨（18日）收到。

李表示，行政院已多次說過，立法院沒有審預算的做法是違反《預算法》第51條，根據《立法院職權行使法》第7條，預算案需要經過三讀法律程序，「加加減減選38項先行動支，沒有經過三讀，這不是完成預算的審議」。

李慧芝說，未來在審總預算的時候，這38項、718億的預算，還是有可能被刪除，所以一直有高度不確定性，會讓公務員在執行時很為難，因此院長才會說此例不宜開。

但李慧芝說，行政院也多次強調，照顧著人需要預算、建設國家也需要預算，對於總預算不斷拖延的狀況，其實民間各界都非常擔憂。她指出，昨天國科會委員會議上就有科技業的民間委員代表，呼籲立法院趕快審總預算，才能協助台灣科技發展，今年總預算無法確定的話，就無法即時帶動民間及政府跟進投入研究發展，未來的科技發展可能就會差這麼一瞬間。

李慧芝強調，3兆350億的國家政府總預算是一整套計劃，涵蓋所有部會一整年施政的執行，割裂出來的718億、38項計劃只占整體總預算2%，這樣的決議也沒有經過正式預算的三讀程序，未來是不是會變動沒有人可以確定，呼籲立法院要放下政治算計，趕快審議今年度的總預算。