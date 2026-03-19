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藍領移工滿10年要提舊制　台南市攜手中央辦說明會防踩雷

▲台南市政府攜手中央宣導移工勞退新制，提醒雇主依法提撥退休金。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手中央宣導移工勞退新制，提醒雇主依法提撥退休金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

移工在台打拚多年，退休保障不能成為制度的灰色地帶，台南市政府攜手中央推動新制宣導，針對藍領移工在台工作年資滿10年後的勞退規範加強說明，提醒雇主務必依法提撥，避免權益受損也避免觸法。

台南市長黃偉哲表示，市府致力打造「希望家園」，不論本國或外國勞工，都應享有完善退休保障。自2026年4月起，凡依《就業服務法》第46條第1項第8款至第10款聘僱的藍領移工，只要在台工作年資滿10年以上，雇主即須設立舊制勞工退休準備金專戶，並按月提撥退休準備金，落實基本保障。

為協助事業單位掌握新制重點，台南市勞工局攜手勞動部及勞動部勞動力發展署「移工留才久用服務中心」，將於4月17日在南門勞工育樂中心、4月24日在善化啤酒廠舉辦「115年度勞工退休金制度及法令說明會」，提供完整法規解析與實務指引，協助企業一次釐清制度重點。

▲台南市政府攜手中央宣導移工勞退新制，提醒雇主依法提撥退休金。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基說明，依《勞動基準法》第56條規定，適用舊制退休金的勞工，雇主須設立專戶並按月提撥2%至15%不等比例。除藍領移工外，包含依同法第11款核定的外國技術人力，也同樣納入提撥範圍，企業不可忽視。

此外，依《外國專業人才延攬及僱用法》聘用之外國專業人才，自2026年1月1日起適用新制《勞工退休金條例》。若在此之前已受僱且持續服務同一事業單位者，須於2026年6月30日前以書面選擇適用新制或舊制，並保留舊制年資。無論選擇何種制度，雇主皆須依法辦理提撥，確保制度落實。

勞工局也提醒，未來企業在申請聘僱移工所需的「無違反勞工法令證明」時，將一併審查退休金提撥情形，包括是否設立專戶、是否按月提撥及是否完成年度足額提撥。王鑫基強調，依法提撥不僅是責任，更是企業形象的展現，能讓移工與本國勞工都能安心工作。

▲台南市政府攜手中央宣導移工勞退新制，提醒雇主依法提撥退休金。（記者林東良翻攝，下同）
另在4月17日下午，移工留才久用服務中心也將加開「留才久用方案說明會」，邀請企業分享實務經驗，並說明公平招募指引與跨國勞動力政策，提供更多用人策略參考。制度上路，規定寫得再清楚，若沒有被真正理解，就只是紙上的善意。對企業來說，這不只是法規更新，而是對「人」的基本承諾——工作有終點，但保障不能缺席。

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