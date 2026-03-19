　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乖巧女疑遭偷襲刺頸亡！軟爛男當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿

▲▼台中情侶兇殺。（圖／記者許權毅攝）

▲台中昨晚發生情殺案件，一名張男疑似不滿分手，動手殺死女友方女再輕生。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市西區昨晚傳出2死情殺案，方姓女子遭張姓男友刺殺身亡，張男犯案後輕生。家屬指出，張男平時就愛賭百家樂，不斷跟方女要錢，連「壓歲錢」都被拿走。外傳命案現場「無打鬥痕跡」，家屬推斷張男可能用偷襲式刺擊，導致方女左側有兩處明顯傷口，手段惡劣。

據悉，張男（30歲）跟方女（30歲）為情侶，雙雙倒臥於套房浴室內，現場門鎖及門窗均無遭破壞情形，屋內物品沒有明顯翻倒跡象。

經警方調閱相關監視器影像發現，18日凌晨00時57分，兩人進入租屋處後，凌晨1時23分時，張男離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，1時58分又返回租屋處，之後再無人進出。據了解，鄰居於凌晨2時有聽到疑似爭吵聲。

經鑑識小組勘察，浴室內留有大量血跡，研判案發地點即在浴室，方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕。現場並發現一把沾血水果刀，警方已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，配合法醫相驗，以釐清確切死因及真相。

▲▼ 台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼雙方家屬目前零互動，方女家屬不滿至今沒有收到道歉。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 女方剛剛想去找男方被禮儀社人員隔開 大意是說 遇到這種事情大家都不願意 。（圖／記者許權毅攝）

據了解，方女平時在超商上班，張男因為在公司侵佔公款遭到辭退，竟然開始當起伸手牌，平時吃喝住費用，都得要方女支應，甚至還向方女妹妹借錢，方女一家認為張男行徑怪異，勸方女分手，雙方確實也在上週談好分開。

不料，張男仍「勾勾纏」，方女原本近日就要搬離同居處，昨日凌晨兩人一起返回套房，卻因此又再吵架，張男竟然獨自外出買刀，突然購買兇器的行徑，讓家屬直言就是「預謀」，不是復合而是「讓妳死」。

據悉，方女家屬雖能理解，張男與家中關係疏離，張父也對張男「沒輒」，但乖巧的方女遭殺害，張男家屬沒有一句關心或慰問，對此難以接受。

檢警今日中午在台中殯儀館進行相驗，決定直接進行解剖，進一步釐清死因。不過，本案經檢警初步調查，已經沒有第三人介入，案件理應就以不起訴偵結。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／車停路肩　女駕駛遭夾殺慘死
中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理
啦啦隊女神離婚　「斷開不倫風波」近況曝
LINE付費版165元「年輕人喊跳槽」　內行推最強APP：找
下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦
乖巧女遭偷襲刺頸亡！男友當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿
20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

快訊／國1北上彰化段拖板車「側翻卡車道」　車潮大回堵2km

快訊／83歲翁詭異墜坡亡「兒買農藥遭收押」　解剖結果出爐

支付平台「台灣里」人頭商店狂刷詐銀行14億　鈔票地毯畫面曝

詐團勾結會計師、酒商、超商加盟店盜刷1130萬　桃檢起訴9人

國3新竹「2自小客、緩撞車」連環撞！車尾爛扁慘翻肚　2人送醫

肚子餓偷神桌200元　「多次竊盜前科」屏東男判罰5千元

撿錢包「抽走9千元」丟了...過程全都錄　屏東男侵占判罰7千

逃房地合一稅「賣屋秒領光錢」　拒繳517萬新北男被管收

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

快訊／國1北上彰化段拖板車「側翻卡車道」　車潮大回堵2km

快訊／83歲翁詭異墜坡亡「兒買農藥遭收押」　解剖結果出爐

支付平台「台灣里」人頭商店狂刷詐銀行14億　鈔票地毯畫面曝

詐團勾結會計師、酒商、超商加盟店盜刷1130萬　桃檢起訴9人

國3新竹「2自小客、緩撞車」連環撞！車尾爛扁慘翻肚　2人送醫

肚子餓偷神桌200元　「多次竊盜前科」屏東男判罰5千元

撿錢包「抽走9千元」丟了...過程全都錄　屏東男侵占判罰7千

逃房地合一稅「賣屋秒領光錢」　拒繳517萬新北男被管收

蔡康永暖心陪小S復工！揭金鐘同台內幕　《康熙》合體全場噴淚

全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

晶圓代工產值今年有望年增24.8%　台積電更將年增達32％居冠

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

短劇女神驚喊：我的美麗沒了！　岳雨婷直播「燈掉了」真面目曝光

張語噥痛心遭另一半背叛！　心酸躲浴室「崩潰落淚」

台南市童軍教育發光　全國績優獎提報獲獎率逾9成

【差點派Ubike上場】要參加鐵人三項的原PO　到台東後才發現前輪沒帶XD

社會熱門新聞

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！

即／台鐵區間車板橋事故　行人明顯死亡

盜賣扣案毒品重判25年！最貪調查官淪保全

前主播涉詐男友420萬　互撕私事都哭了

即／台61線嚴重車禍！「汽車遭夾爛」輪胎噴飛　女駕駛命危

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底

台中雙亡男友半夜突離家買刀

更多熱門

相關新聞

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

台中市西區昨（18）日傳出情侶雙屍命案，張男跟方女一起返家，半夜1點張男卻突然外出買刀，隨後屋內傳出爭吵聲，不久就發生命案，2人倒臥浴室內，胸口都有重傷，已經明顯死亡。今（19）日雙方家屬到場陪同相驗，方女父親批，如果是張男做的，「這是畜生的行為」，並提及女兒的傷比軍人被炸傷攻擊還恐怖，講到當場落淚。

小黃狗被安全帽打死　飼主辯誤食蚊香

小黃狗被安全帽打死　飼主辯誤食蚊香

台中雙亡男友半夜突離家買刀

台中雙亡男友半夜突離家買刀

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

清晨幫賣魚！儀隊帥氣刀官錄取成大電機

清晨幫賣魚！儀隊帥氣刀官錄取成大電機

關鍵字：

台中女友殺害百家樂伸手牌男友情殺

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面