乖巧女疑遭偷襲刺頸亡！軟爛男當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿

▲台中昨晚發生情殺案件，一名張男疑似不滿分手，動手殺死女友方女再輕生。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西區昨晚傳出2死情殺案，方姓女子遭張姓男友刺殺身亡，張男犯案後輕生。家屬指出，張男平時就愛賭百家樂，不斷跟方女要錢，連「壓歲錢」都被拿走。外傳命案現場「無打鬥痕跡」，家屬推斷張男可能用偷襲式刺擊，導致方女左側有兩處明顯傷口，手段惡劣。

據悉，張男（30歲）跟方女（30歲）為情侶，雙雙倒臥於套房浴室內，現場門鎖及門窗均無遭破壞情形，屋內物品沒有明顯翻倒跡象。

經警方調閱相關監視器影像發現，18日凌晨00時57分，兩人進入租屋處後，凌晨1時23分時，張男離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，1時58分又返回租屋處，之後再無人進出。據了解，鄰居於凌晨2時有聽到疑似爭吵聲。

經鑑識小組勘察，浴室內留有大量血跡，研判案發地點即在浴室，方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕。現場並發現一把沾血水果刀，警方已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，配合法醫相驗，以釐清確切死因及真相。

▲▼雙方家屬目前零互動，方女家屬不滿至今沒有收到道歉。（圖／記者許權毅攝）



據了解，方女平時在超商上班，張男因為在公司侵佔公款遭到辭退，竟然開始當起伸手牌，平時吃喝住費用，都得要方女支應，甚至還向方女妹妹借錢，方女一家認為張男行徑怪異，勸方女分手，雙方確實也在上週談好分開。

不料，張男仍「勾勾纏」，方女原本近日就要搬離同居處，昨日凌晨兩人一起返回套房，卻因此又再吵架，張男竟然獨自外出買刀，突然購買兇器的行徑，讓家屬直言就是「預謀」，不是復合而是「讓妳死」。

據悉，方女家屬雖能理解，張男與家中關係疏離，張父也對張男「沒輒」，但乖巧的方女遭殺害，張男家屬沒有一句關心或慰問，對此難以接受。

檢警今日中午在台中殯儀館進行相驗，決定直接進行解剖，進一步釐清死因。不過，本案經檢警初步調查，已經沒有第三人介入，案件理應就以不起訴偵結。

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