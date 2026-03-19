KTV血案！好友酒後吵架23歲男被刺死　回家拿刀殺人惡男收押

▲金門KTV釀死血案，李姓男子遭收押。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門17日發生一起KTV衝突命案！李姓男子因酒後衝突，竟返家取刀重回現場行兇，朝陳姓友人胸部及腹部猛刺，導致對方傷重不治，檢方偵訊後向法院聲押獲准。

金門地檢署表示，此案於3月16日深夜23時許，李姓被告與友人前往KTV包廂飲酒歡唱，期間因細故與陳姓被害人發生衝突。李男於17日凌晨4時許先行離開，搭乘計程車返家取刀後，再度折返回包廂。

李男進入包廂後，持刀朝陳男胸部及腹部連刺4刀，隨即逃離現場。陳男經送往衛福部金門醫院進行急救，但仍因傷勢過重，於17日上午7時許宣告不治。

▲金門KTV釀死血案，檢方認涉殺人罪聲押獲准。(圖／記者鄭逢時攝)

案發後，檢方迅速介入偵辦，承辦檢察官徐子涵於17日完成相驗程序，並針對案情展開調查。同時，財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會也即刻啟動關懷機制，提供被害人家屬必要的協助。

檢察官偵訊後認李姓被告涉犯刑法第271條第1項的殺人罪嫌重大，且有逃亡及可能串證之虞，向法院聲請羈押禁見，已獲裁定准許。

檢方強調，對於暴力犯罪將依法從嚴究辦，絕不寬貸，並呼籲民眾，衝突應以理性方式解決，切勿因一時情緒釀成無法挽回的悲劇。