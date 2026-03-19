【廣編】全台最高檔「酒吧 × 匹克球」球館　台北核心地段正式開幕

▲「Ahhh Social Pickleball Hub」引領運動社交新風潮，打造都會玩樂新據點。

【廣編特輯】

圖、文／Ahhh提供

匹克球（Pickleball）風潮正席捲全球，結合網球、羽球與桌球特色的玩法，不僅節奏明快、趣味性高，更因規則簡單、容易上手，迅速成為各年齡層都能參與的全民運動。匹克球近年已被譽為「全球成長最快速的運動項目」，在歐美地區更掀起跨世代的運動社交熱潮。看準這股結合「運動 × 社交 × 娛樂」的生活趨勢，全台最高規格的匹克球館—Ahhh Social Pickleball Hub，於3月18日正式進駐台北核心地段，打造前所未見的「酒吧 × 匹克球」跨界運動社交場域，為都會娛樂生活開啟嶄新篇章。

「Ahhh」擁有專業等級室內匹克球場地與風格酒吧空間，融合運動活力與社交氛圍，重新定義兼具「好玩、社交、健康」的都會運動體驗。場館希望讓運動變得「好玩」，讓社交變得「有趣」，除了KTV與餐廳聚會外，提供一個更健康、更多元的聚會新選擇。創辦人Johnny表示：「我們觀察到，目前台灣的匹克球場地多以戶外球場或運動中心共用場地為主，台北市精華地段尚未出現專屬室內匹克球館，更缺乏能在運動後直接延續社交的空間。因此我們希望打造一個整合運動與社交的場域，讓大家打完球就能坐下來聊天、小酌，真正享受運動帶來的生活樂趣。」

為強化「運動即社交」的體驗，場館特別採「單一專業球道」設計，將更多空間留給社交互動區域，包含高質感酒吧座位區與VIP包廂空間，營造更舒適自在的交流氛圍。場地配置亦相當適合企業包場活動、品牌合作、家庭慶生派對與朋友主題聚會，為都會族群打造不同於傳統聚餐的嶄新聚會型態。自試營運以來，場館已吸引不少運動愛好者與嚐鮮民眾造訪，並於Google評論獲得高度好評，有體驗者分享：「場館設計非常漂亮，燈光氣氛很有質感」、「打完球還可以在旁邊小酌聊天，整體體驗很放鬆」、「第一次覺得運動場館也可以這麼時尚」，展現結合運動與生活風格的創新魅力。

未來「Ahhh」將推出多元主題體驗活動，包括「螢光匹克球」、「微醺匹克夜」、「Disco匹克球」，以及「夜市匹克球」等，讓運動不再只是鍛鍊身體，更成為城市生活中的娛樂新選項。即日起開放場地預約，line搜尋@Ahhh，3/19起，前100組完成單次兩小時球場體驗的團體，贈送一壺生啤酒。飲品消費達2000元，前100名贈送價值1080元的Ahhh球拍一支。

