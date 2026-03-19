　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】全台最高檔「酒吧 × 匹克球」球館　台北核心地段正式開幕

全台最高檔「酒吧 × 匹克球」球館於台北核心地段正式開幕（圖／Ahhh提供）

▲「Ahhh Social Pickleball Hub」引領運動社交新風潮，打造都會玩樂新據點。

【廣編特輯】

圖、文／Ahhh提供

匹克球（Pickleball）風潮正席捲全球，結合網球、羽球與桌球特色的玩法，不僅節奏明快、趣味性高，更因規則簡單、容易上手，迅速成為各年齡層都能參與的全民運動。匹克球近年已被譽為「全球成長最快速的運動項目」，在歐美地區更掀起跨世代的運動社交熱潮。看準這股結合「運動 × 社交 × 娛樂」的生活趨勢，全台最高規格的匹克球館—Ahhh Social Pickleball Hub，於3月18日正式進駐台北核心地段，打造前所未見的「酒吧 × 匹克球」跨界運動社交場域，為都會娛樂生活開啟嶄新篇章。

「Ahhh」擁有專業等級室內匹克球場地與風格酒吧空間，融合運動活力與社交氛圍，重新定義兼具「好玩、社交、健康」的都會運動體驗。場館希望讓運動變得「好玩」，讓社交變得「有趣」，除了KTV與餐廳聚會外，提供一個更健康、更多元的聚會新選擇。創辦人Johnny表示：「我們觀察到，目前台灣的匹克球場地多以戶外球場或運動中心共用場地為主，台北市精華地段尚未出現專屬室內匹克球館，更缺乏能在運動後直接延續社交的空間。因此我們希望打造一個整合運動與社交的場域，讓大家打完球就能坐下來聊天、小酌，真正享受運動帶來的生活樂趣。」

為強化「運動即社交」的體驗，場館特別採「單一專業球道」設計，將更多空間留給社交互動區域，包含高質感酒吧座位區與VIP包廂空間，營造更舒適自在的交流氛圍。場地配置亦相當適合企業包場活動、品牌合作、家庭慶生派對與朋友主題聚會，為都會族群打造不同於傳統聚餐的嶄新聚會型態。自試營運以來，場館已吸引不少運動愛好者與嚐鮮民眾造訪，並於Google評論獲得高度好評，有體驗者分享：「場館設計非常漂亮，燈光氣氛很有質感」、「打完球還可以在旁邊小酌聊天，整體體驗很放鬆」、「第一次覺得運動場館也可以這麼時尚」，展現結合運動與生活風格的創新魅力。

未來「Ahhh」將推出多元主題體驗活動，包括「螢光匹克球」、「微醺匹克夜」、「Disco匹克球」，以及「夜市匹克球」等，讓運動不再只是鍛鍊身體，更成為城市生活中的娛樂新選項。即日起開放場地預約，line搜尋@Ahhh，3/19起，前100組完成單次兩小時球場體驗的團體，贈送一壺生啤酒。飲品消費達2000元，前100名贈送價值1080元的Ahhh球拍一支。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／車停路肩　女駕駛遭夾殺慘死
中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理
啦啦隊女神離婚　「斷開不倫風波」近況曝
LINE付費版165元「年輕人喊跳槽」　內行推最強APP：找
下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦
乖巧女遭偷襲刺頸亡！男友當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿
20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】全台最高檔「酒吧 × 匹克球」球館　台北核心地段正式開幕

桃園機場勇奪「全球最佳行李運送」蟬聯冠軍！Skytrax排名大幅躍升　挺進世界頂尖行列

全家匠土司升級開箱！日式熟潤工法打造極致保濕和微Q感彈　7款必買土司口味全攻略

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

【廣編】台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

【廣編】全台最高檔「酒吧 × 匹克球」球館　台北核心地段正式開幕

桃園機場勇奪「全球最佳行李運送」蟬聯冠軍！Skytrax排名大幅躍升　挺進世界頂尖行列

全家匠土司升級開箱！日式熟潤工法打造極致保濕和微Q感彈　7款必買土司口味全攻略

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

【廣編】台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

蔡康永暖心陪小S復工！揭金鐘同台內幕　《康熙》合體全場噴淚

全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

晶圓代工產值今年有望年增24.8%　台積電更將年增達32％居冠

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

短劇女神驚喊：我的美麗沒了！　岳雨婷直播「燈掉了」真面目曝光

張語噥痛心遭另一半背叛！　心酸躲浴室「崩潰落淚」

台南市童軍教育發光　全國績優獎提報獲獎率逾9成

【有模有樣喔】湘荷妹妹海生館「迷你解說員」初體驗！

消費熱門新聞

必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？

超商連續5天「買1送1」懶人包

白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

美式賣場社團狂推「懶人清潔神器」！

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

全家匠土司升級開箱！日式熟潤工法打造極致保濕和微Q感彈

台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

7-11新推「孔雀餅乾雪糕」　全家2款飲料升級

EVOASIS攜手和泰汽車　充電漫遊服務正式上線

必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸

全台最高檔「酒吧 × 匹克球」球館　台北核心地段開幕

桃園機場勇奪「全球最佳行李運送」蟬聯冠軍！Skytrax排名大幅躍升　挺進世界頂尖行列

更多熱門

相關新聞

花蓮大陳二村老舊籃球場改建匹克球場　月底完工

花蓮大陳二村老舊籃球場改建匹克球場　月底完工

為推動全民運動並提供市民更多元的運動空間，花蓮市公所辦理「花蓮市大陳二村匹克球場改善工程」，球場預定在三月底完工。市長魏嘉彥10日偕同建設課長徐國城前往現場會勘工程進度與設施規劃，民意里長顏春有也到場表達關切。

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

酒吧口角打到街頭　花蓮警快打出動逮4男

酒吧口角打到街頭　花蓮警快打出動逮4男

25歲女酒駕撞死行人　只因趕著回家餵貓

25歲女酒駕撞死行人　只因趕著回家餵貓

投反罷免「領公假或獎金」酒吧闆娘賄選起訴

投反罷免「領公假或獎金」酒吧闆娘賄選起訴

關鍵字：

Ahhh匹克球Pickleball酒吧

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面