伊朗警官哀求以色列「請幫幫我們」推翻政權！　對話曝光

▲在伊朗德黑蘭，警察出席反美國、反以色列的集會。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列情報機構摩薩德（Mossad）對伊朗官員展開行動，透過電話進行直接威脅，根據通訊紀錄，以色列人員以波斯語警告一名伊朗高階警官，稱若不站在人民這邊，下場就會與已故最高領袖哈米尼一樣。沒想到此人當場哀求以色列協助推翻伊朗政權，「我對可蘭經發誓，我不是你的敵人……請過來幫幫我們」。

摩薩德致電威脅 伊朗警官：幫幫我們

紐約郵報引述華爾街日報報導，這是以色列情報單位向多名伊朗安全官員施壓的證據之一，要求他們在民眾起義時不得鎮壓。在這通電話中，摩薩德特工警告，「我們掌握你的所有資訊，你已被列在黑名單上。我提前打電話警告你，你應該和你的人民站在同一陣線，否則你的下場將和你的領袖（指哈米尼）一樣，聽見沒？」

結果這名伊朗警察指揮官表示，「兄弟，我對可蘭經發誓，我不是你的敵人。我已經是個死人了，請過來幫幫我們」。

以色列狂炸萬枚彈藥 傳數千人傷亡

自2月28日以來，美國與以色列分別發動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）與「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion）行動，系統性打擊伊朗軍事設施並鎖定伊朗高層展開暗殺行動，企圖為伊朗人民推翻神權政權創造條件。

以色列宣稱已投擲1萬枚彈藥，鎖定革命衛隊、伊朗強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）在內逾2200個目標，據信已有數千名伊朗人傷亡。美國主要把打擊目標集中在伊朗軍事和工業基地，以色列則把目標鎖定伊朗政權人員，從已故最高領袖哈米尼到地方警察人員都是。

這場中東戰火爆發第一周結束時，以色列空襲擊殺數百名聚集在德黑蘭Azadi室內體育館等後備指揮所的軍事與安全人員，倖存的安全部隊成員被迫睡在車上或清真寺躲避攻擊。近日，以色列改採無人機精準打擊策略，根據平民提供的情資線索攻擊巴斯杰路障與其他目標。