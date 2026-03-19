　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗警官哀求以色列「請幫幫我們」推翻政權！　對話曝光

▲▼ 在伊朗德黑蘭，警察出席反美國、反以色列的集會。（圖／路透）

▲在伊朗德黑蘭，警察出席反美國、反以色列的集會。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列情報機構摩薩德（Mossad）對伊朗官員展開行動，透過電話進行直接威脅，根據通訊紀錄，以色列人員以波斯語警告一名伊朗高階警官，稱若不站在人民這邊，下場就會與已故最高領袖哈米尼一樣。沒想到此人當場哀求以色列協助推翻伊朗政權，「我對可蘭經發誓，我不是你的敵人……請過來幫幫我們」。

摩薩德致電威脅　伊朗警官：幫幫我們

紐約郵報引述華爾街日報報導，這是以色列情報單位向多名伊朗安全官員施壓的證據之一，要求他們在民眾起義時不得鎮壓。在這通電話中，摩薩德特工警告，「我們掌握你的所有資訊，你已被列在黑名單上。我提前打電話警告你，你應該和你的人民站在同一陣線，否則你的下場將和你的領袖（指哈米尼）一樣，聽見沒？」

結果這名伊朗警察指揮官表示，「兄弟，我對可蘭經發誓，我不是你的敵人。我已經是個死人了，請過來幫幫我們」。

以色列狂炸萬枚彈藥　傳數千人傷亡

自2月28日以來，美國與以色列分別發動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）與「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion）行動，系統性打擊伊朗軍事設施並鎖定伊朗高層展開暗殺行動，企圖為伊朗人民推翻神權政權創造條件。

以色列宣稱已投擲1萬枚彈藥，鎖定革命衛隊、伊朗強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）在內逾2200個目標，據信已有數千名伊朗人傷亡。美國主要把打擊目標集中在伊朗軍事和工業基地，以色列則把目標鎖定伊朗政權人員，從已故最高領袖哈米尼到地方警察人員都是。

這場中東戰火爆發第一周結束時，以色列空襲擊殺數百名聚集在德黑蘭Azadi室內體育館等後備指揮所的軍事與安全人員，倖存的安全部隊成員被迫睡在車上或清真寺躲避攻擊。近日，以色列改採無人機精準打擊策略，根據平民提供的情資線索攻擊巴斯杰路障與其他目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／車停路肩　女駕駛遭夾殺慘死
中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理
啦啦隊女神離婚　「斷開不倫風波」近況曝
LINE付費版165元「年輕人喊跳槽」　內行推最強APP：找
下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦
乖巧女遭偷襲刺頸亡！男友當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿
20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗轟能源樞紐！卡達怒了「越過所有紅線」　川普警告炸毀氣田

攻打伊朗後美債飆破39兆美元大關　期中選舉前可能到驚人的40兆美元

伊朗警官哀求以色列「請幫幫我們」推翻政權！　對話曝光

對日韓構成威脅！金正恩核彈「能打擊美國本土」　俄烏戰累積經驗

哥斯大黎加宣布斷交古巴！　總統嗆：清除共產勢力

多架無人機闖華府陸軍基地！盧比歐、防長都住這　白宮召開會議

川普籲盟友抗伊朗被打槍！　歐洲領袖集體切割：不是我們的戰爭

2026最幸福國家排行出爐！台灣第26名「超日趕韓」　芬蘭連9年稱霸

敢打卡達就炸毀南帕爾斯氣田　川普威脅伊朗：我將毫不猶豫出手

14歲少女飯店遭3男持刀下藥性侵　「搏命爬陽台」躲隔壁房自救

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

伊朗轟能源樞紐！卡達怒了「越過所有紅線」　川普警告炸毀氣田

攻打伊朗後美債飆破39兆美元大關　期中選舉前可能到驚人的40兆美元

伊朗警官哀求以色列「請幫幫我們」推翻政權！　對話曝光

對日韓構成威脅！金正恩核彈「能打擊美國本土」　俄烏戰累積經驗

哥斯大黎加宣布斷交古巴！　總統嗆：清除共產勢力

多架無人機闖華府陸軍基地！盧比歐、防長都住這　白宮召開會議

川普籲盟友抗伊朗被打槍！　歐洲領袖集體切割：不是我們的戰爭

2026最幸福國家排行出爐！台灣第26名「超日趕韓」　芬蘭連9年稱霸

敢打卡達就炸毀南帕爾斯氣田　川普威脅伊朗：我將毫不猶豫出手

14歲少女飯店遭3男持刀下藥性侵　「搏命爬陽台」躲隔壁房自救

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

晶圓代工產值今年有望年增24.8%　台積電更將年增達32％居冠

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

短劇女神驚喊：我的美麗沒了！　岳雨婷直播「燈掉了」真面目曝光

張語噥痛心遭另一半背叛！　心酸躲浴室「崩潰落淚」

台南市童軍教育發光　全國績優獎提報獲獎率逾9成

單身女、女女配偶可人工生殖　醫估「借精增8倍」該漲捐精營養金

快訊／國1北上彰化段拖板車「側翻卡車道」　車潮大回堵2km

【聚柴寶地】】一大群柴犬乖乖綁在桿子上超壯觀！

國際熱門新聞

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

伊朗亮出新武器　突發緊急警告

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

伊朗飛彈襲卡達　「全球最大液化天然氣生產樞紐」起火

美軍8套薩德已有4套意外遭戰損

最大氣田被炸伊朗喊報復　油價飆近110美元

聯準會利率按兵不動　美股大跌768點

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

美情報：中國無2027年攻台計畫

挪威王儲繼子涉性侵等40罪！檢方求刑7年7月

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

更多熱門

相關新聞

拒絕拋棄毛孩　夫妻開車5小時帶犬出國

拒絕拋棄毛孩　夫妻開車5小時帶犬出國

中東戰火局勢緊張，許多居住在杜拜等城市的外籍人士紛紛搭機逃離，卻導致大量寵物被主人拋棄在街上的景象。國外一對居住在杜哈(Doha)的夫婦採取了完全不同的做法，拒絕拋下他們的寵物犬。

中東戰火未歇！2397國人順利返台　外交部再籲勿前往相關高風險國家

中東戰火未歇！2397國人順利返台　外交部再籲勿前往相關高風險國家

川普警告伊朗　敢打卡達就炸南帕爾斯氣田

川普警告伊朗　敢打卡達就炸南帕爾斯氣田

準備會晤川普！高市早苗抵華府　聚焦中東

準備會晤川普！高市早苗抵華府　聚焦中東

中東戰事衝擊能源供應　羅智強：民進黨非核家園讓台灣付出代價

中東戰事衝擊能源供應　羅智強：民進黨非核家園讓台灣付出代價

關鍵字：

以色列伊朗摩薩德中東

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面