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國安法修法公聽會　學者廖義銘憂行政擴權：會搞死所有人

▲高雄大學政治法律系教授廖義銘。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲高雄大學政治法律系教授廖義銘。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院推動《國安法》修法，警大國境警察學系助教王智盛今（19日）表示，傳統《國安法》沒辦法因應現在中共威脅，他認為急迫需要修法，把整個《國安法》的「防線」要往前移，修法阻斷前端滲透鏈。高雄大學政治法律系教授廖義銘則認為此修法用「足以生」的用法概括有無引發戰爭、內亂等危險，恐造成行政與司法擴權，會搞死所有人。

現行《國安法》規定任何人不得為外國、大陸地區及港澳、境外敵對勢力發展組織，但考量未明確規範參與組織行為及中間人的罰則，行政院去年12月推動修法，增訂不得參與該相關組織，足以生危害於國家安全或社會安定；另外，此草案也增訂「鼓吹戰爭言論」的行政裁罰。立法院內政委員會1月初審議草案時，朝野對言論自由、行政權限方面看法分歧，時任召委王美惠宣告，今年3月底以前，國民黨、民進黨各召開一場公聽會。

立法院內政委員會19日舉辦《國安法》修法首場公聽會，台北大學法律系助教馮聖晏、政大法學院教授楊雲驊、警大國境警察學系助教王智盛、東吳法學院副教授洪兆承、財團法人民主文教基金會董事長桂宏誠、開南法律系兼任副教授仉桂美、高雄大學政治法律系教授廖義銘等出席。現場除召委李柏毅外，沒有任何立委在場。

由民進黨團推派的王智盛表示，現今中共威脅已非過去《刑法》假定的單一行為人、單一結果犯，而是包括高度組織化、代理人化甚至數位化的複合式威脅，傳統《國安法》沒辦法因應，所以他認為急迫需要修法，把整個《國安法》的「防線」要往前移。

王智盛指出，美國、澳洲跟加拿大已把重點放在「早期辨識」，也就指是不是已經進入到外國的任務鏈當中，且受對方控制指揮，譬如外國代理人、外國資金介入等，而非等到有發生結果，才來進行相關國安查處跟管制。所以面對敵對勢力以灰色地帶操作的前端吸收、鏈條轉介與在地代理節點，若只抓末端結果，難以在危害擴大前阻斷滲透鏈。

對於修法增訂鼓吹戰爭言論的裁罰部分，王智盛認為，有一種鼓吹是屬於「組織性」的，像英國、澳洲與加拿大的處分方式是不特別針對個人言論，在一般言論上相對不處罰，但若是「受外國驅動」，就有相對罰則，所以行政院方向是可行的，只是要更聚焦在鼓吹的內容，看能不能進一步明確化定義，或更進一步確認這些東西對於戰爭，而沒有禍及到其他部分，必須考慮到未來言論自由跟國家安全的衡評。王也建議，自己高喊武統與受到境外勢力的代理或資助來做武統宣傳，這部分可以去思考後續《刑法》的強弱差異。

但國民黨團推派廖義銘認為，增訂鼓吹戰爭言論的裁罰部分並非重點，重點在於政院版在草案第二條增訂「足以生危害於國家安全或社會安定」，讓執法機關，包含檢察官、陸委會、內政部，想罰人，用「足以生」來概括有無引發戰爭、內亂等危險，導致執政黨或執法人員可用這方式去剝奪人民的言論自由；簡單說，檢察官認為對方「足以生」，就不需要證明有無「主觀意圖的客觀證明」，這會搞死所有人。

廖義銘表示，國家安全的維護不應該以犧牲民主法治的核心價值為代價。一部好的國家安全法，應該是一把精準的柳葉刀，清楚的能夠切除真正危害國家的毒瘤，而不是一把粗糙的大掃帚，將公民的自由與權利一併掃除。他今天提出的兩點意見，也就是堅持「主觀意圖的客觀證明」，以及「精確的界定危害國家安全跟社會安定的客觀標準」，其目的正在確保《國安法》的修正能夠在《憲法》軌道上行使。

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國安法內政委員會王智盛廖義銘

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