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行政院拍板2年62.5億擴大獨老服務　關懷送餐服務對象估達35萬人

▲▼老人,年長者,照護,長輩,高齡,長照,晚年。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院拍板2年62.5億擴大獨老服務，關懷送餐服務對象估達35萬人。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣在去年底正式邁入超高齡社會，行政院會今（19日）拍板衛福部的「獨居老人關懷服務計畫」，預計在2026到2027年投入62.5億，擴大打造獨居老人一體化的服務體系，包括擴大訪查、強化居家安全、新增送餐服務、積極推動關懷服務等。衛福部估計，預計2年將訪視70萬人，推估35萬人有服務需求。

卓榮泰今在院會表示，台灣在114年底已邁入超高齡社會，到115年2月底，老年人口達470萬餘人，而依照估算，其中有超過70萬人屬於獨居生活狀態。為強化關懷服務與風險預防，行政院去年11月21日核定的「強化社會安全網計畫2.0」就納入擴大關懷獨居老人，並從今年元旦起，運用「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中的62.5億元，擴大打造獨居老人一體化的服務體系。

卓榮泰說，這次特別加強兩個擴大與兩個新增的服務面向。首先，擴大訪查，目標要在2年內完成實地訪查，今年將優先完成75歲以上獨居老人訪查工作。第二，強化居家安全，與地方政府協力，提供全天候緊急救援服務，也將緊急救援裝置的補助對象擴大到一般戶，以支持長者在地安老。

第三，新增送餐服務，透過親自交付與現場確認，更能瞭解獨老身心狀態與安全，並即時回報。預計關懷支持與送餐的服務人數，可由現行7萬人增加至35萬人。第四，積極推動關懷服務，新增依需求分級提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫陪伴等服務。

衛福部表示，115年起由各縣市政府的社政體系攜手民政體系公所相關人員共同訪查獨居老人，主動確認老人實際居住情形及掌握需求，並依其需求分級提供關懷訪視、餐飲、緊急救援等相關服務，預計2年將訪視70萬人，推估35萬人有服務需求。

衛福部指出，擴大推動獨居老人服務將導入「數位治理」模式，透過上述訪查工作完備獨居老人資訊蒐整，再跨體系串接長期照顧、全民健保、社會福利等相關系統資料，運用大數據掌握獨居老人的健康動態及生活狀況，並發展預警機制，在危機發生前，就主動提供即時關懷及所需服務。

此外，擴大補助安裝固定式或穿戴式緊急救援裝置，並將補助對象自原來「經濟弱勢戶」擴大至「一般戶」之獨居老人，提供24小時的全天候守護，萬一長者遇到突發及緊急事件時，可獲得即時協助，預計7萬人受益。

為了強化獨居老人社區支援網絡，衛福部也督請各縣市政府結合全國逾5000處社區照顧關懷據點及民間基層組織，提供關懷訪視或送餐服務。希望透過數位科技力量與社區力量的結合，讓服務可以即時且精準地送到每位有需要的長者手中。

卓榮泰說，請衛福部結合內政部，與地方政府通力合作，完善訪查訓練，於辦理訪查作業時，讓獨居老人感受溫暖、安心；並加強全民宣導，共同關懷獨居長輩。另外，也請各地方政府於提供社福或長照服務時，主動發掘潛在需求與風險，讓獨居老人能即時獲得關懷與支持。

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