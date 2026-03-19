　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逃房地合一稅「賣屋秒領光錢」　拒繳517萬新北男被管收

▲▼新北市1名陳姓男子欠繳房地合一稅與追繳重購退稅共517萬餘元，被行政執行署新北分署聲請新北地院管收獲准。（圖／新北分署提供）

▲新北市1名陳姓男子（左）欠繳房地合一稅與追繳重購退稅共517萬餘元，被行政執行署新北分署聲請新北地院管收獲准。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名陳姓男子買新房享重購退稅優惠，但他不到5年就出售，積欠追繳退稅、補徵房地合一稅與罰鍰等共517萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行，執行署查出他在售屋款入帳當天立刻把錢提領一空，涉及脫產且一再拒絕提出清償方案，新北分署日前聲請新北地院管收陳男獲准。

現年30多歲陳男在2021年11月賣掉名下位於新北市三重區的1處房地，隔年（2022年）1月在新北市五股區買新房，適用2年內賣舊買新的重購自住房地退稅優惠，拿回342萬餘元，但他隨即在2023年7月出售五股房地，違反重購退稅優惠須綁定5年內不得移轉、出租或營業等規定，要追繳退稅款。

國稅局查核發現陳男第2度賣屋總價1313萬元，沒申報房地合一稅118萬餘元，除須補稅、外加罰鍰53萬餘元，也須追繳重購退稅。陳男接獲通知置之不理，連同滯納金與利息累計共517萬餘元，2025年7月被移送新北分署追討。

新北分署查出陳男出售五股房地，隔月（8月）履約專戶就把售屋節結款588萬餘元撥入陳男個人帳戶，陳男明知該誠實報稅，卻在入帳當天立刻提領清空，事後分批匯入親戚家人帳戶，陳男被通知到案說明，推稱領錢用於還債，提不出任何證明文件。

此外，被新北分署勸說提出清償方案，陳男表示沒錢、無力負擔。新北分署認為陳男有能力繳稅卻脫產規避，致名下無任何可供執行的財產，已符合「顯有履行義務之可能而不履行」及「隱匿或處分財產」的管收要件，日前聲請新北地院管收獲准。

新北分署呼籲民眾交易不動產時，應誠實申報並繳納房地合一稅，切勿心存僥倖、或移轉資產規避稅賦，否則除須補稅、罰鍰，情節重大者，可能被強制執行甚至管收，得不償失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理
啦啦隊女神離婚　「斷開不倫風波」近況曝
LINE付費版165元「年輕人喊跳槽」　內行推最強APP：找
下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦
乖巧女遭偷襲刺頸亡！男友當伸手牌玩百家樂　連壓歲錢也拿
20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

快訊／國1北上彰化段拖板車「側翻卡車道」　車潮大回堵2km

快訊／83歲翁詭異墜坡亡「兒買農藥遭收押」　解剖結果出爐

支付平台「台灣里」人頭商店狂刷詐銀行14億　鈔票地毯畫面曝

詐團勾結會計師、酒商、超商加盟店盜刷1130萬　桃檢起訴9人

國3新竹「2自小客、緩撞車」連環撞！車尾爛扁慘翻肚　2人送醫

肚子餓偷神桌200元　「多次竊盜前科」屏東男判罰5千元

撿錢包「抽走9千元」丟了...過程全都錄　屏東男侵占判罰7千

逃房地合一稅「賣屋秒領光錢」　拒繳517萬新北男被管收

毒駕零容忍！劉世芳：毒品快篩擴充4.5萬劑　提升執法量能

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

快訊／國1北上彰化段拖板車「側翻卡車道」　車潮大回堵2km

快訊／83歲翁詭異墜坡亡「兒買農藥遭收押」　解剖結果出爐

支付平台「台灣里」人頭商店狂刷詐銀行14億　鈔票地毯畫面曝

詐團勾結會計師、酒商、超商加盟店盜刷1130萬　桃檢起訴9人

國3新竹「2自小客、緩撞車」連環撞！車尾爛扁慘翻肚　2人送醫

肚子餓偷神桌200元　「多次竊盜前科」屏東男判罰5千元

撿錢包「抽走9千元」丟了...過程全都錄　屏東男侵占判罰7千

逃房地合一稅「賣屋秒領光錢」　拒繳517萬新北男被管收

毒駕零容忍！劉世芳：毒品快篩擴充4.5萬劑　提升執法量能

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

快訊／車停路肩…台61線大貨車沒注意猛撞上！女駕駛遭夾殺慘死

晶圓代工產值今年有望年增24.8%　台積電更將年增達32％居冠

中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

短劇女神驚喊：我的美麗沒了！　岳雨婷直播「燈掉了」真面目曝光

張語噥痛心遭另一半背叛！　心酸躲浴室「崩潰落淚」

台南市童軍教育發光　全國績優獎提報獲獎率逾9成

單身女、女女配偶可人工生殖　醫估「借精增8倍」該漲捐精營養金

快訊／國1北上彰化段拖板車「側翻卡車道」　車潮大回堵2km

【跟哥哥姊姊的對話】3個月大寶寶急著用嬰語聊天！

社會熱門新聞

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

即／台鐵區間車板橋事故　行人明顯死亡

盜賣扣案毒品重判25年！最貪調查官淪保全

前主播涉詐男友420萬　互撕私事都哭了

即／台61線嚴重車禍！「汽車遭夾爛」輪胎噴飛　女駕駛命危

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底

台中雙亡男友半夜突離家買刀

更多熱門

相關新聞

逃稅236次、詐貸1400萬　前海關員違法操作全被破

逃稅236次、詐貸1400萬　前海關員違法操作全被破

彰化一名李姓男子每月收取2萬元報酬，擔任前海關人員張男所設空殼公司的人頭負責人，共獲利64萬元，牽扯出主嫌張男利用過往海關經歷，找來超過10名人頭設立20多家空殼公司，與妻子蔣女及女兒聯手，作假帳236筆逃漏稅，向銀行詐貸1,400萬元。全案經彰化地院審理，蔣女被判1年6月徒刑及108萬元罰金，李男雖獲緩刑，但64萬元犯罪所得遭沒收。

欠稅逾1800萬賴帳　相機代理商藏8年被管收1天認栽

欠稅逾1800萬賴帳　相機代理商藏8年被管收1天認栽

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

北門健身房突停業！北市府：最重罰30萬

北門健身房突停業！北市府：最重罰30萬

知名健身房突停業！學員才儲值、教練也傻眼

知名健身房突停業！學員才儲值、教練也傻眼

關鍵字：

逃漏稅房地合一稅國稅局重購退稅強制執行行政執行署新北分署

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面