逃房地合一稅「賣屋秒領光錢」　拒繳517萬新北男被管收

▲新北市1名陳姓男子（左）欠繳房地合一稅與追繳重購退稅共517萬餘元，被行政執行署新北分署聲請新北地院管收獲准。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名陳姓男子買新房享重購退稅優惠，但他不到5年就出售，積欠追繳退稅、補徵房地合一稅與罰鍰等共517萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行，執行署查出他在售屋款入帳當天立刻把錢提領一空，涉及脫產且一再拒絕提出清償方案，新北分署日前聲請新北地院管收陳男獲准。

現年30多歲陳男在2021年11月賣掉名下位於新北市三重區的1處房地，隔年（2022年）1月在新北市五股區買新房，適用2年內賣舊買新的重購自住房地退稅優惠，拿回342萬餘元，但他隨即在2023年7月出售五股房地，違反重購退稅優惠須綁定5年內不得移轉、出租或營業等規定，要追繳退稅款。

國稅局查核發現陳男第2度賣屋總價1313萬元，沒申報房地合一稅118萬餘元，除須補稅、外加罰鍰53萬餘元，也須追繳重購退稅。陳男接獲通知置之不理，連同滯納金與利息累計共517萬餘元，2025年7月被移送新北分署追討。

新北分署查出陳男出售五股房地，隔月（8月）履約專戶就把售屋節結款588萬餘元撥入陳男個人帳戶，陳男明知該誠實報稅，卻在入帳當天立刻提領清空，事後分批匯入親戚家人帳戶，陳男被通知到案說明，推稱領錢用於還債，提不出任何證明文件。

此外，被新北分署勸說提出清償方案，陳男表示沒錢、無力負擔。新北分署認為陳男有能力繳稅卻脫產規避，致名下無任何可供執行的財產，已符合「顯有履行義務之可能而不履行」及「隱匿或處分財產」的管收要件，日前聲請新北地院管收獲准。

新北分署呼籲民眾交易不動產時，應誠實申報並繳納房地合一稅，切勿心存僥倖、或移轉資產規避稅賦，否則除須補稅、罰鍰，情節重大者，可能被強制執行甚至管收，得不償失。