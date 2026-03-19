Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

▲苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近日Threads出現許多將滅火器太陽花神曲「島嶼天光」改編成各式諧音哏的複製文，例如「提醒著我們…提醒…提醒漸漸光」、「這是真的，我當時就在現場，當時大家一起打開窗戶大唱島嶼天光，所有日本人都被我們感動到一起合唱」。對此，曾參與太陽花的北市議員苗博雅18日開轟，一群自high 的人，用自我陶醉的方式，試圖嘲諷他們認為在自high的人，嘲笑他們自我陶醉。自己看大概就是這樣啦。該貼文遭大批網友湧入批評「看來反串島嶼天光真的讓某族群全面破防」，也有網友力挺表示「這兩天網軍真的超多」、「玩島嶼天光的哏有夠難看」。

近日Threads出現許多將滅火器太陽花運動神曲「島嶼天光」歌詞改編成各式諧音哏的複製文瘋傳，例如「提醒著我們…提醒…提醒漸漸光」、「T是Team Taiwan！但阿公沉默幾秒，只用台語淡淡說：毋是。T是漸漸光」、「這是真的，我當時就在現場，當時大家一起打開窗戶大唱島嶼天光，所有日本人都被我們感動到一起合唱」，此舉也引發綠營支持者不滿。

對此，曾參與318太陽花學運的苗博雅也在Threads發文表示，一群自high 的人，用自我陶醉的方式，試圖嘲諷他們認為在自high的人，嘲笑他們自我陶醉。自己看大概就是這樣啦。3月18日是個好日子喔，在學生闖進立法院當天出生的孩子，今年要小學畢業了。

該貼文遭大批網友湧入批評「看來反串島嶼天光真的讓某族群全面破防，阿苗也不例外，終於知道被人噁心的感受了」、「梯形加蔣公」、「只是用你的自我陶醉來對付你而已」、「執政9年了還怪還沒天光」、「你又知道是嘲諷了……真心喜歡島嶼天光不行嗎」。

但也有網友力挺苗博雅表示「這兩天網軍真的超多！整個阿共都坐不住了」、「玩島嶼天光的哏有夠難看，不知道他們以後回過頭來看自己行為會不會覺得丟臉」、「不排除是中共網軍發的」、「你們越罵、越抹黑，這道天光只會被更多人記住」。