竹市警攻販毒據點逮4人！扣400克毒品、現金16萬　女主嫌還兼網拍

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹市警察局第一分局日前接獲情資，指陳姓、謝姓男子在新竹縣市及苗栗地區販售海洛因、安非他命及依托咪酯等毒品牟利，嚴重影響治安，警方組成專案小組長期蒐證，並向檢方報請指揮偵辦，進一步發現另有連姓男子及陳姓女子共同參與販毒，遂展開全面查緝行動。

▲新竹市警方歷經多時蒐證攻堅，在屋內查獲海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品共400多公克，以及現金16萬餘元。（圖／記者楊永盛翻攝）

專案小組歷經多時埋伏蒐證，鎖定苗栗縣竹南鎮、新竹縣竹東鎮及寶山鄉等據點，見時機成熟後向法院聲請搜索票，動員20餘名警力兵分多路攻堅查緝。過程中犯嫌一度頑強抵抗，警方以強制力壓制後，順利將陳姓女子及連姓、陳姓、謝姓男子等4人查緝到案，其中陳女除販毒外，還兼營網拍服飾掩護犯行。

▲犯嫌一度抵抗拒捕，仍遭警方壓制，共4人被查緝到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

現場查扣海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品共400多公克，以及現金16萬餘元、點鈔機、電子磅秤、分裝袋與吸食器等證物，全案依毒品罪嫌移送偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押獲准。警方表示，將持續向上溯源追查毒品來源，並透過臨檢盤查等勤務強化緝毒力道，務求從源頭斷絕毒品流通，全面淨化治安環境，確保民眾安全與健康。