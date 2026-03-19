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LINE付費版165元「年輕人喊跳槽」　內行推最強APP：找不到缺點

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲LINE收費掀起跳槽討論。（圖／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

LINE宣布，近期將推出收費版的「LINE Premium」，訂閱月費為165元，針對備份空間、跨系統轉移及隱私管理提供進階功能。對此，不少用戶坦言想跳槽，文章底下也湧入一票網友點名Discord、Telegram與WhatsApp，「最強的應該是Discord ，還沒找到它的缺點」。

一名網友在Threads表示，看到LINE Premium月費要收165元後，坦言想換新的通訊軟體，不知大家是否有推薦的呢？

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文章曝光後，一票上班族許願喊話，「拜託限制『@All』一個月只能用三次」、「拜託收貴點，然後超多老闆會用到的功能都收錢」、「乾脆出一個辦公版的，跟Office一樣，全額給業主或老闆付，然後我下班就設定自動關掉通知」、「可以光明正大把工作群組刪除了嗎」。

網友大推WhatsApp、Telegram、Discord

其他網友則大力推薦，「目前用過最強的通訊軟體應該是Discord ，還沒找到它的缺點」、「ＷhatsApp、Telegram、Discord隨便都比較好用，光TG開放API隨便都能串就贏了，哪像LINE阻礙一大堆」、「大家可以回歸WhatsApp了，貼圖可以自己做，而且定位很方便」、「要付錢我寧願買Discord Premium，那些酷炫頭貼已經看很久了」、「iPhone本身自帶的訊息就很好用，結果身邊根本沒人用」。

由於LINE的照片、影片與檔案過了期限，就會無法查看，過去就有網友指出，Discord優勢是，圖片或檔案能無限瀏覽，甚至有人在DC交到另一半，「能在多人伺服器裡面聊天，貼圖用爽爽」、「看身邊的同事大部分都是有在玩遊戲的人用DC，而且在上面認識對象也很容易」。

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