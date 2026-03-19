不要命！波蘭男「人體運毒」105顆海洛因膠囊　重判17年8月

▲毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名波蘭籍男子化身「人體運毒工具」，在國外吞下多達105顆海洛因膠囊後闖關來台，還一度成功入境，不過海巡署掌握情資火速出擊，將他從高雄飯店帶往醫院「排毒」，當場起出逾1公斤高純度海洛因，法院痛批危害重大，重判17年8月徒刑，服刑後驅逐出境。

判決指出，45歲波蘭籍男子SIKORA DANIEL，去年10月在寮國旅遊時，遭國際毒梟以300美元利誘，答應擔任運毒「駝手」，同月27日晚間，他在旅館內吞下毒梟交付的105顆海洛因膠囊，隨即搭機經越南轉機飛抵高雄國際機場，成功入境。

海巡署屏東查緝隊接獲情資，在他入境的隔天就前往高雄一間飯店查緝，將S男帶往醫院處理，經排出體內異物後，查扣海洛因總淨重達1044.69公克，純度高達89.66%，市價超過200萬元，數量驚人。

高雄地院審理時，男子坦承犯行，卻前後供詞反覆。一開始辯稱多年前在荷蘭刺青時遭人威脅，不運毒就對家人不利；之後又改口稱離職後旅居寮國與女友同居，才被毒梟找上門，法官認為其說法前後矛盾，且期間從未報警求助，難以採信。

法官指出，毒品運輸屬「萬國公罪」，他身為歐洲公民，理應知法守法，卻仍鋌而走險，雖然他在偵審中自白犯行、毒品未流入市面，依法可減刑，但考量運毒數量龐大、純度極高，對社會危害甚鉅，最終重判17年8月徒刑，服刑期滿後驅逐出境，全案可上訴。