對伊開戰3成鐵票穩了！揭MAGA支持者「100%挺川普」：地位無法動搖

▲美國總統川普18日登上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最新民調顯示，自稱支持「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的共和黨選民對總統川普（Donald Trump）的支持率達100%，即便伊朗戰爭引發外界疑慮，MAGA基本盤仍未動搖，甚至比2024年略微擴大。分析指出，這顯示川普在核心支持者中仍握有絕對掌控力。

根據美媒《紐約郵報》，NBC News最新民調顯示，100%自稱MAGA運動的選民都表態支持川普，沒有任何不滿聲音。CNN首席數據分析師恩騰（Harry Enten）在節目中指出，「你不需要是數學天才也能明白，支持率不可能超過百分之百」，他將川普比喻為1972年創下完美賽季、全勝奪冠的NFL邁阿密海豚隊，形容其在MAGA支持者中的絕對地位。

恩騰指出，雖然確實有部分共和黨人對川普抱持異議，但他們並非MAGA成員，「總結一句話就是：如果你是MAGA的一員，你就會認同川普。」近期因伊朗戰爭而強烈反對川普的保守派評論員，如前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）與凱利（Megyn Kelly），也未能動搖MAGA基本盤。

民調顯示，目前約30%的美國人自認為是MAGA支持者，高於2024年11月的28%。恩騰分析，這不僅說明MAGA陣營未縮水，也反映川普對其核心選民的掌控力仍在增強。對於近期向伊朗發動空襲的行動，90%的MAGA選民表示贊成，僅5%反對，顯示即便在國際衝突爭議中，核心支持者仍維持高度一致。

不過，英國《獨立報》（The Independent）指出，雖然MAGA核心支持者態度堅定，但廣大美國民眾的熱情已不如以往。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）3月9日民調顯示，57%的美國人對川普持負面看法，對其處理伊朗局勢的評價同樣偏低，凸顯川普雖穩住鐵票，但在全國支持度仍面臨挑戰。