絕版「電競神機」二手機價格狂飆　大算力、記憶體機種超搶手

記者蘇晟彥／綜合報導

2月台灣二手機回收市場經歷農曆年前的量縮盤整後，迎來今年首次的動能反彈，整體回收量較上月增長15%，反映農曆年後紅包資金帶動的換機潮，更揭示消費者面對新機價格攀升時，對於舊機變現的積極態度；在本月回收增值排行榜中，華碩ROG Phone 9以單機回收價漲破萬元的驚人表現奪下冠軍寶座，傑昇通信表示，當前回收市場已不僅是單純的舊機汰換，而是高規格硬體的資源搶奪戰，特別是具備強大算力與大容量記憶體的旗艦機種，回收價值在年後明顯不減反增，成為消費者在春節後變現的最佳標的。

▼未來不再有系列手機的華碩ROG Phone 9成為二月漲價冠軍。



被市場視為「末代機皇」的電競手機華碩ROG Phone 9系列強勢進榜，在二手市場爆發驚人的溢價空間。尤其是ROG Phone 9（16GB/512GB）的回收金額單月成長達3,290元，最高回收價來到12,360元，成功跨越萬元門檻，而頂規的ROG Phone 9 Pro系列不論是1TB還是512GB版本，回收增幅皆超過兩成。傑昇通信分析，這系列機型回收增值的核心理由，除了品牌暫停新機計畫所帶來的稀缺性外，ROG Phone 9系列具備大容量記憶體與優異的散熱架構，表現遠優於同期商務旗艦，因此回收商不惜溢價進行掃貨。

除了華碩的異軍突起，2月份二手機回收增值排行榜的亮點依然由蘋果壟斷，特別是 iPhone 14 Pro Max與iPhone 15 Pro以上高階系列。又以iPhone 15 Pro（1TB）的回收價格單月增加2,410元，增幅高達17%；傑昇通信認為，iPhone 15 Pro是蘋果首款支援Apple Intelligence的手機，所以該機型的剩餘價值被市場重新評估，加上AI 運算產生的數據緩存與模型存放對儲存空間的需求極高，因此預期二手買家將會優先挑選具備AI執行能力的舊旗艦，回收商便積極拉抬1TB容量版本的收購水位。

2月二手機回收市場量價齊揚，與全球半導體供應鏈的結構性危機息息相關。記憶體的生產成本因AI數據中心與終端裝置的雙重搶貨而持續飆漲，直接導致2026年後推出的新機售價普遍上調；傑昇通信發現，當新機入手門檻變高，消費者的購機意願自然轉向二手機市場，進而帶動整體二手機回收量的15% 增長；從整體回收占比來看，蘋果以59.8%的占比稱霸，其後依序為三星的17.3%、OPPO（7.4%）、vivo（4%)以及紅米的2.6%。顯示在預算有限的經濟環境下，iPhone的保值性已被消費者視為一種類現金的資產。

值得注意的是，蘋果本身的回收量在2月份暴增27%。許多消費者在拿到年終獎金或紅包後，首選便是升級到iPhone 17系列，進而將舊有的iPhone 11、12、13投放至回收市場，即便在高階增值機型霸榜的當下，回收量最多的前三名機型依舊是iPhone 13、12與11的128GB版本；傑昇通信指出，iPhone之所以能長期維持極高的周轉率，是因為不論是作為學生的首台手機，或是幫長輩換機，這三代機型具備標準化零件維修體系與穩定的系統支援，雖然單機利潤不高，但卻能提供穩定的現金流與廣大的二手客戶基礎。

相較於蘋果的穩定擴張，安卓陣營正經歷劇烈的版圖洗牌。2月份除OPPO回收占比下降13%外，其餘品牌皆微幅成長。OPPO回收主力雖仍集中於Reno系列，但多數安卓中階機回收價僅維持在千元左右；傑昇通信坦言，隨App對NPU算力與記憶體管理的要求大幅提升，許多一兩年前的中階機性能已顯捉襟見肘，導致規格快速過時並衝擊轉售價值。傑昇通信也提醒消費者，在AI應用爆發的時代，選擇硬體規格具備前瞻性的機型，才是維持二手資產價值的關鍵。