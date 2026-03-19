伊朗轟能源樞紐！卡達怒了「越過所有紅線」　川普警告炸毀氣田

▲ 拉斯拉凡能源設施遭空襲起火，火勢現已受到控制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗19日凌晨以飛彈攻擊卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）工業城，報復以色列稍早空襲伊朗南帕斯（South Pars）天然氣田。美國總統川普隨即在社群媒體發文警告，若伊朗再度攻擊卡達等「無辜國家」，美軍將「大規模破壞整個南帕斯氣田」，動用伊朗前所未見的力量。

卡達能源設施火勢受控 正處理危險物質

拉斯拉凡工業城為全球最大液化天然氣（LNG）生產基地之一，綜合BBC等外媒，卡達內政部稱當地能源設施所有火勢目前都受到控制，所幸無人傷亡，但降溫及安全工作仍在進行中，專業小組正處理危險物質。

卡達怒批伊朗越過紅線 波斯灣多國嚴陣以待

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）指責，伊朗攻擊經濟目標「魯莽且不負責任」。外交部發表聲明，以「最強烈措辭」譴責伊朗攻擊沙烏地阿拉伯和阿聯能源設施，批評此舉「公然違反國際法原則」，對全球能源安全構成嚴重威脅。

聲明指出，伊朗對鄰國的「殘暴侵略已越過所有紅線」，強調區域必須降溫以恢復安全穩定。波斯灣多國正嚴陣以待，防範伊朗可能的進一步報復行動。

川普澄清毫不知情 批伊朗報復不公

川普稍早在自家社群平台Truth Social澄清，美方對以色列攻擊南帕斯「完全不知情」，卡達更是「毫無涉入也毫不知情」。他批評伊朗報復卡達「不公正且不公平」，並以大寫字母強調以色列不會再攻擊南帕斯氣田，除非伊朗「不智地決定」再次攻擊無辜國家。

考量對伊朗的長期影響，川普稱他不願授權這種程度的暴力，但若卡達液化天然氣設施再次遭襲，將毫不猶豫採取行動。