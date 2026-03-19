車禍醒來全身赤裸！　29歲泰女控路人假好心「擄回家性侵」

▲ 女子醒來時全身赤裸，控訴遭到性侵。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷驚傳一起性侵案，一名29歲女子法（Fah）指控陌生男子頌薩（Somsak）在她發生車禍昏迷後，不但沒有將她送醫，反而帶回住處涉嫌性侵。

車禍後遭「好心路人」帶走

綜合Thaiger等外媒，事發於9日凌晨約3時，法與男友在曼谷拉拋區參加友人生日派對後，騎機車返家途中因男友酒駕，在坡考（Pho Kaew）地區發生車禍。

法描述，當時有2名路人停車協助，其中一人就是嫌犯頌薩，但她因發生車禍意識不清，不記得接下來發生什麼事，醒來時便發現自己全身赤裸，躺在頌薩位於拉姆盧卡27巷（Soi Lamlukka 27）的住處房間內。

醒來赤裸躺陌生屋內 嫌犯藉口逃逸

她醒來時頌薩正在浴室裡，她立刻打電話給友人並傳送定位，這時頌薩從浴室走出並接過她的手機，向她的友人聲稱會帶她去醫院，但最後卻只把她載到巷口，以機車沒油為由，要她自行前往就醫。法隨後前往醫院檢查，懷疑自己遭到性侵。

法的男友則表示，車禍後他以為女友還在機車上，便繼續騎回家，途中再度發生車禍被送醫，後來才驚覺女友失蹤。2人事後曾前往頌薩住處對質，但鄰居稱對方已經搬走。

警方辦案消極 無奈求助網紅

法已向庫科特（Khu Khot）警局報案，但因調查進度緩慢，才求助泰國網紅塔馬南（Tamanan Taengtim）協助曝光此案。

警方要求她自行提供證據，但她嘗試調閱監視器畫面時，屋主堅持只能提供給警方。案件曝光後，警方已前往頌薩原住處蒐證，但未發現任何證據，僅稱將盡快傳喚頌薩到案說明。