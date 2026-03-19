台南楠西消防前進幼兒園　小朋友變身防火小尖兵把安全帶回家

▲南消楠西消防分隊前進幼兒園進行防火防災宣導，小朋友近距離認識消防車與裝備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

防災教育，不該等長大才開始，台南市消防局第二救災救護大隊楠西消防分隊日前走進轄內佳安幼兒園，舉辦防火防災宣導活動，透過寓教於樂的方式，讓孩子在笑聲與好奇中認識火災預防與自我保護的重要性，也讓「安全」從校園悄悄流進每個家庭。

活動現場，消防人員化身親切的「消防叔叔」，向小朋友介紹消防車及各式救災裝備，包括水帶、空氣呼吸器與多項專業器材，並分享日常救災與救護任務內容。面對高大的消防車與新奇裝備，孩子們興奮圍繞、踴躍發問，在輕鬆氣氛中吸收實用的安全知識。

除了體驗與認識裝備，楠西分隊也結合時節與在地特性，針對幼兒園師生提出3大防災重點。首先是電氣火災預防，因近期受輻射冷卻影響，夜間氣溫下降，提醒使用電暖器與電毯等高耗電設備時，應留意插座與延長線負載，避免過載引發火警。

其次是清明節防火觀念，宣導「四不二記得」原則，包括除草不用火、紙錢不亂飛、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及記得撲滅餘燼、帶走垃圾，降低山林火災風險。

第三則是地震保命三步驟，因應楠西地區近期地震活動，特別加強「趴下、掩護、穩住」觀念，讓幼童在突發狀況下能迅速做出正確反應，保護自身安全。

台南市長黃偉哲表示，肯定消防人員透過校園與社區推廣防災教育，讓防火、防災及用電安全觀念向下扎根，從小建立正確知識，共同打造更安全的生活環境。

消防局長楊宗林指出，近年住宅火災中，電氣因素占有相當比例，且火勢蔓延迅速、濃煙密集，容易造成重大損失，呼籲民眾養成良好用電習慣，並配合清明防火措施，降低災害發生機率。

第二大隊大隊長王騰毅則強調，防災教育從小開始，不僅能保護孩子自身安全，也能將觀念帶回家庭，形成「孩子教大人」的正向循環，讓整體社區防災意識持續提升。

當孩子用稚嫩的聲音說出「不亂丟菸蒂、記得撲滅火」，那不是口號，而是未來的種子。安全這件事，從來不是一堂課，而是一代傳一代的日常。