怕水、不會游泳！MLB球探勇救台東落海婦：只能告訴自己要小心

▲雷森久居台灣20年，中文說得相當流利。（圖／記者楊晨東翻攝）

文／中央社

美職大聯盟（MLB）堪薩斯皇家隊球探雷森，昨下午在台東海濱公園看到婦女落海，奮不顧身跳入海裡搶救。他說，自己雖怕水不會游泳、也有兒女，但婦女情況危險，只能提醒自己要小心。

昨天下午1名婦女酒後往海裡走，不久落海，雖然有呼救但因浪聲很大，附近民眾沒聽到。當時在附近散步的外國人感覺婦女的動作不對勁，趕過去救人，附近的3名學生見狀也過去幫忙將婦女拉上岸。

這名外國人腳部多處遭石頭割傷，婉拒送醫，有民眾發現這名外國人手上戴著美國職棒大聯盟冠軍戒指，他也告訴媒體，自己是MLB堪薩斯皇家隊球探雷森。

雷森今天接受媒體聯訪時表示，他今年51歲，第1次來台灣是1998年，接著美國、台灣兩地跑，直到2005年開始常住台灣，至今約20年了，最近到台東追蹤1名投手，目前台東正舉辦國中聯賽。

他回憶昨天驚險的情況說，他到台東海濱公園散步，剛開始注意到1名婦女往海靠近，不久這名婦女的動作不大對勁，應該是落海在呼救，但因海浪聲音很大，都沒有人聽見，他立即趕過去救人。

民眾稱讚他很英勇，雷森說，其實當下他有猶豫，因為自己怕水，也不會游泳，且還有18歲兒子和10歲女兒，但他知道海浪很大，婦女的處境很危險，他只能告訴自己要小心，趕緊救人。

雷森說，他擔任皇家隊球探已10幾年了，全台跑、看球員寫報告，這次來台東主要看國中聯賽。

他說，自己的大兒子目前就讀國體大，是隊上王牌投手，球速可以到154公里，也已有球隊在接觸，他希望兒子能到棒球最高壂堂大聯盟訓練和成長，但現在最重要的是每天都能進步。

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▼雷森為救落海女子，腳部遭礁石劃傷濺血。（圖／記者楊晨東翻攝）