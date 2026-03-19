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化身「公園阿伯」坐樹下話家常　李四川走訪鶯歌三峽聽民意

▲▼ 李四川化身「公園阿伯」坐樹下話家常，走訪鶯歌三峽聽民意 。（圖／李四川競選辦公室提供）

▲李四川化身「公園阿伯」坐樹下話家常，走訪鶯歌三峽聽民意 。（圖／李四川競選辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（19日）至鶯歌永吉公園、三峽市場與老街，持續深入基層，聆聽里長、鄉親心聲，並化身公園阿伯，坐在樹下與鄉親話家常。有鄉親也當面大讚李四川，在新北副市長任內推動公園建設，讓當地居民有很舒適的空間。

鶯歌永吉地區過去因缺乏鄰里公園及休憩廣場，李四川在新北副市長任內，參與規劃新建，並順利解決土地問題，由市府編列經費分期進行開發，將原本荒蕪的山野坡地打造為親子悠遊、百花盛開的永吉公園。李四川今回到永吉公園傾聽當地心聲，有民眾甚至特別從外縣市來此處遊玩，當地里長及鄉親也大讚公園相當舒適，感謝李四川在副市長任內積極推動。

李四川則表示，市政建設是一棒接一棒，除了市府把硬體做好，更最重要是大家把花種好、顧好，特別感謝里長與志工辛勤維護，造就今日的觀光亮點。他也提到，捷運三鶯線通車後將更挹注地方觀光，將繼續推動在地建設、提升居民生活品質。

今日包括鶯歌區里長聯誼會長、永吉里長林茂哲、鳳祥里長曾勝利、二甲里長林水土、建國里長林清得、南鶯里長李明弘、西鶯里長蘇炳輝、中湖里長游盛政、東湖里長呂阿添、建德里長林真達及永昌里長游武雄等多位在地里長及新北市議員呂家愷皆全程陪同。

隨後，李四川前往三峽公有市場與老街，受到市場攤商、鄉親熱情歡迎，隨後至清水祖師廟參香祈福。李四川承諾，長期走遍新北推動建設，未來不管是交通改善、商圈發展還是綠地維護，他都會持續拜訪里長、聆聽民意，全力為新北市帶來更好的發展。

▲▼ 李四川化身「公園阿伯」坐樹下話家常，走訪鶯歌三峽聽民意 。（圖／李四川競選辦公室提供）

▲▼ 李四川化身「公園阿伯」坐樹下話家常，走訪鶯歌三峽聽民意 。（圖／李四川競選辦公室提供）
 

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關鍵字：

李四川鶯歌三峽新北市

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