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土城少觀所外衝突！2女口角她找男友帶刀棍出頭　8男女進警局

▲警方逮捕找人來助陣的俞女(前)及其女性友人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮捕找人來助陣的俞女(前)及其女性友人。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城少年觀護所外停車場昨天（18日）下午有2派人馬發生糾紛，嚇壞路過民眾急忙報警；警方隨即出動40名快打警力到場，迅速將現場控制，並將現場2女6男帶回偵辦，並查扣刀棍一批；經了解為2名女子從事勞役時，因細故發生糾紛，找男友前來助陣理論。

據了解，因他案遭判處易服社會勞動役的20歲俞姓女子及39歲蕭姓女子，昨天到土城少觀所服役，在執行清潔打掃工作時，因細故2人互看不爽，進而發生口角，但礙於現場主管看管，隨即平息風波。但俞女仍心生不滿，傳訊息向男友27歲藍男抱怨遭人欺負，要求帶人前來助陣。

▲警方逮捕找人來助陣的俞女(前)及其女性友人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮捕前來助陣的藍男等4人。（圖／記者陸運陞翻攝）

藍男隨即告知朋友33歲李男、32歲黃男及21歲戴男，攜帶刀棍趕往土城少觀所停車場替俞女助陣。俞女及蕭女服完勞役走到停車場時，藍男等4人上前包圍蕭女及來接送的2名男性朋友，談判要求給個說法，現場叫囂聲引起經過民眾注意，隨即撥打110報案處理。

土城警方出動快打警力，火速趕抵將現場控制，並查扣刀棍一批，隨即將2女6男帶回偵辦。經調查釐清，為2女所引起的糾紛，所幸衝突並未擴大，但仍將滋事的俞女、藍男、李男、黃男及戴男逮捕，並報請新北地檢署指揮，全案依妨害秩序罪移送偵辦。

▲警方逮捕找人來助陣的俞女(前)及其女性友人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方獲報，出動40名快打警力趕赴。（圖／記者陸運陞翻攝）

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