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強化高樓火災應變力　南消第六大隊辦理CCIO幕僚實戰訓練

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高樓林立的城市，火災一旦發生，搶救難度往往成倍放大，為強化高樓層建築火災的指揮調度與幕僚運作能力，台南市消防局第六救災救護大隊19日上午，在安平區上曜廣場大樓辦理「高樓CCIO指揮幕僚訓練」，透過情境模擬與分工演練，全面檢視災害現場指揮體系運作，力求在關鍵時刻做到快、準、穩。

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

此次訓練以高樓火災情境為主軸，依照實際救災流程進行全套演練。內容涵蓋指揮站架設、無線電通訊建置與測試、水源運用調度、緊急昇降機管制、大廳入口與人員進出控管等重點項目，同時也針對地下樓層與高樓層進行通訊測試，確保在複雜建築環境中訊號暢通不中斷。

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

現場並於起火層下方設置前進集結站，規劃備用氣瓶、救援裝備及消防人員休整區，讓第一線人員在高強度任務中仍能維持戰力。透過幕僚分工與資訊整合，整體救災流程如同精密齒輪運轉，逐步提升高樓救災的安全性與效率。

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，高樓建築火災具有樓層高、空間複雜及疏散不易等特性，對指揮官與幕僚團隊的協調能力是一大考驗。此次透過實地演練，讓幕僚人員熟悉指揮站設置、通訊運作與人員管制流程，強化整體調度能力。

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，高樓火災搶救仰賴完整指揮體系與幕僚支援，從情報蒐集、通訊聯繫到安全管理，每一環節都不可或缺。持續辦理相關訓練，有助於提升消防人員在複雜環境中的應變能力與團隊默契，確保救災行動順利推展。
台南市長黃偉哲也強調，隨著都市發展，高樓建築日益增加，消防單位必須不斷精進專業能力。市府將持續支持各項訓練與演練，強化整體災害應變量能，讓消防人員在面對各類突發狀況時，都能迅速反應、有效救災，守護市民生命與財產安全。

▲南市消防局第六大隊於安平上曜廣場辦理高樓CCIO指揮幕僚訓練，強化救災調度能力。（記者林東良翻攝，下同）

火場從來不是只靠勇氣撐起的戰場，而是紀律、分工與經驗交織的試煉。當城市向上生長，守護的力量，也必須同步向上堆疊。

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