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國民年金「欠費罰配偶條款」初審通過刪除　給付調高1萬無共識

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院社福衛環委員會今（19）日審查《國民年金法》部分條文修正草案，其中針對老年加計及基本保證、遺屬年金、原住民給付從每月4049元調高，政院版本為5000元，朝野立委則加碼喊出8000甚至1萬的金額。衛福部長石崇良說明財務評估，若加碼至一萬元，每年政府經費增加達933億元，是近千億規模，額度希望參照政院版本調升。

立院衛環委員會今日審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」等案，石崇良出席時受訪表示，去年國家經濟狀況不錯，GDP成長超過8%，今年主計總處預估也仍維持一定成長，所以國家社會經濟成長果實讓全民分享，這是行政院政策，但需要同時考慮到所有社會福利對象。

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石崇良指出，包含老農年金、國民年金等「八大福利津貼」需要一起調整，但也必須考慮到整個國家的財政可以負擔，所以才在行政院所有全盤考慮之下，以基本調升23.5%的方式一起調整。他說，今天的討論除了照顧更多的弱勢者之外，也希望能夠顧及到整個國家的財政舉債上限的限制，讓法案能夠儘快通過。

根據行政院提案修法總計有4大重點，包含刪除強制配偶代繳保險費及罰鍰規定、修正排富標準並建立定期調整機制、調高基本數額、增訂消費者物價指數（CPI）其中調整配套。

石崇良說明相關財務評估，政院版本是將現行老年加計及基本保證、遺屬年金、原住民給付從每月4049元提升至5000元，而身障年金則從每月5436元提升至6715元，一年支出將增加156.3億元。

各朝野提出不同版本，石崇良說，若國民年金提升至6000元每年支出增320億元、7000元則增加483億元、8000元則增加650億元、1萬元則增加933億元，近千億規模，額度希望參照政院調升，比照老農津貼23.5％。

行政院、朝野立委都支持解決「國保欠費罰配偶」的問題，今日初審通過政院版本第15條修正條文，維持配偶之間連帶繳納的宣誓性條文，但刪除後段處罰的內容；至於年金給付相關條文討論尚無共識，將擇期繼續審查。

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