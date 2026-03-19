台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市西區昨（18）日傳出情侶雙屍命案，張男跟方女一起返家，半夜1點張男卻突然外出買刀，隨後屋內傳出爭吵聲，不久就發生命案，2人倒臥浴室內，胸口都有重傷，已經明顯死亡。今（19）日雙方家屬到場陪同相驗，方女父親批，如果是張男做的，「這是畜生的行為」，並提及女兒的傷比軍人被炸傷攻擊還恐怖，講到當場落淚。

▲台中情侶雙亡，女方家屬到場認屍淚崩。（圖／記者許權毅攝）

台中市西區五權五街一處剛建僅1年套房，昨晚傳出2死命案。據了解，方女（30歲）本來在超商上班，昨天卻沒有正常到班，店家聯繫方女家屬前往租屋處查看，發現2人倒臥浴室內，胸口都有重傷，已經明顯死亡。據悉，張男（30歲）跟方女（30歲）為情侶倒臥於浴室內，同居於該處套房，現場門鎖及門窗均無遭破壞情形，屋內物品沒有明顯翻倒跡象。

▲女方父親批張男畜生。（圖／記者許權毅攝）

經警方調閱相關監視器影像，發現18日凌晨00時57分，兩人進入租屋處後，凌晨1時23分時，張男離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，1時58分又返回租屋處，之後再無人進出，據了解鄰居於凌晨2時有聽到疑似爭吵聲。

經鑑識小組勘察，浴室內留有大量血跡，研判案發地點即在浴室，方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕。現場並發現一把沾血水果刀，警方已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，配合法醫相驗，以釐清確切死因及真相。

▲女方家屬想去找男方家屬被禮儀社人員隔開。（圖／記者許權毅攝）

今雙方家屬陪同相驗，方女父親指出，如果是張男做的，「我覺得這是畜生的行為，在我眼中這是畜生的行為」，沒有雙方金錢的關係，只是張男單方面跟女兒拿錢，而且還跟小女兒借錢，連枕頭下面的壓歲錢都拿走了，張男應該是做運輸業，最近跟公司上有一些公款上的問題被辭退，張男最近一直纏女兒，最近分手。並提及女兒的傷比軍人被炸傷攻擊還恐怖，講到當場落淚。

▲男方爸爸驗屍哭著離開冰櫃。（圖／記者許權毅攝）