38元運費變6萬元！　受害者曝詐團「2階段陷阱」

記者黃翊婷／綜合報導

38元運費竟然變成損失6萬元！彰化縣民眾小清（化名）日前在臉書看到有人在發送免費結緣品，只要負擔38元運費即可取得物品，結果卻落入詐團陷阱，等到他掛斷電話回過神來，已經損失了6萬元。

▲小清以為只要負擔38元運費就能拿到結緣品，最後卻損失6萬元。（示意圖／記者劉昌松攝，與本案無關。）

警政署165打詐儀表板17日分享一起案例，民眾小清表示，起初他在臉書上看到有人在發送免費結緣品，於是留言表明有興趣，隔天收到對方私訊聯繫，說只要負擔38元運費即可，他便點開連結並進行刷卡作業，沒想到卻被告知交易失敗，對方的金流權限還因此被鎖住。

緊接著事情發展至第二階段，小清提到，有一名自稱是交易平台線上專員的人打來LINE視訊電話，要求開啟螢幕分享功能，說這樣就可以遠端教導他如何操作網銀解鎖權限，他當時過於心急，竟然真的照做，網銀登入資訊全被看光，等到他掛斷電話，才發現存款少了6萬元。

小清氣憤表示，「螢幕分享就是把你的錢包交給小偷看」，他希望過分享自身慘痛的經驗，提醒大眾千萬不要再上當，網購客服絕對不會要求買家開視訊或分享螢幕畫面。

警方也提醒，網路交易請透過合法、有信譽的第三方平台購買，才有保障，遇到問題請直接聯繫平台官網的窗口，不要點擊陌生人提供的連結，也不要提供提款卡與密碼等重要資訊給他人，若聽到「實名制認證」、「身分認證」或「金流驗證」等說詞，都是詐騙，民眾遇到相關問題，可以撥打165諮詢。