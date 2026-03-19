哥斯大黎加宣布斷交古巴！　總統嗆：清除共產勢力

▲ 古巴駐哥斯大黎加大使館。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）18日宣布與古巴斷絕外交關係，下令關閉該國駐哈瓦那大使館，並要求古巴外交人員撤離首都聖荷西。這名右翼領袖在記者會上強硬表示，「這個半球必須清除共產主義勢力」，不會再承認古巴共產政權合法性。

哥斯大黎加宣布斷交 指控古巴壓迫人民

綜合《法新社》等外媒，查維斯在美國捐贈的毒品掃描站啟用儀式上，指控古巴政權「虐待、壓迫並讓當地人民生活在不人道的環境中」，且典禮上有美國大使在場。

他直言，「我們不會賦予一個壓迫並折磨近千萬古巴人民的政權任何正當性。」當媒體追問是否完全斷交時，查維斯明確回應，「此刻起，哥斯大黎加與古巴共產政權已無外交關係。」

古巴反擊：配合美國孤立政策

古巴外交部隨即聲明反擊，指責哥國政府「長期配合美國對抗古巴的政策，如今再次響應華府孤立古巴的新一輪攻勢」，且未對斷交決定提供任何正當理由，就要求古巴外交人員撤離，4月1日起僅允許保留領事館人員服務約一萬名在哥僑民。

哥斯大黎加成為繼厄瓜多後第二個與古巴斷交的拉美國家，兩國皆為川普盟友，加入美國主導的軍事打擊毒販聯盟。川普政府近期對古巴實施石油禁運，導致該國大規模停電，重創民生與經濟。川普16日更公開表示，期待「有榮幸以某種形式拿下古巴」。