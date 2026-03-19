家有12歲以下童就可申請外傭　卓榮泰拋3配套確保本國工作者權益

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（19日）拍板家庭幫傭申請新制，從過去要「家中有3個6歲以下小孩」放寬為「只要有1名12歲以下兒童」就有資格申請，4月13日開放申請。院長卓榮泰強調，這次的新措施並非取代既有托育或照顧服務體系，是在相關社會支持資源外，提供多一項家務協助的選擇，協助有需要的家庭可以減輕家務負擔，安心續留職場。

院長卓榮泰在院會聽取報告後表示，過去施政報告中強調，政府在生育、養育、教育的三個階段，都要給予年輕家庭跟下一代更大的支持。因此，「0-6歲國家一起養2.0」持續加大支持力道，從發放育兒津貼與托育補助、架構公共化托育與助學體系、彈性育嬰留停照顧政策，到強化企業托育機制等，以打造更完善的家庭支持體系。

卓榮泰說，面對家庭結構變遷，在工作與育兒之間，照顧者面臨不小的照顧壓力，尤其是特殊需求家庭照顧負擔更為沉重，因此為減輕家庭壓力，讓勞動者可以安心續留職場，勞動部將推動外籍家庭幫傭的新制，只要家中有1名未滿12歲的兒童，即可申請外籍家庭幫傭，就業安定費每月5000元。

另外，弱勢、特殊需求及高需求家庭，將優先取得人力，且每月就業安定費降為2000元，以強化家庭照顧支持。希望讓有需求的家庭，能「多一個幫手，少一分疲憊」。

卓榮泰也指示勞動部與衛福部合作，共同推出3項配套措施，首先，在確保本國工作者權益方面，將擴大育兒指導員的工作機會，強化托育家事服務的媒合，提供本國工作就業獎勵以及專業技能訓練。

其次，在確保家務工作品質方面，幫傭工作定位為家務幫手，因此將提供基本知識知能的培訓，育兒指導員到宅指導服務技巧；第三，特殊需求家庭優先照顧方面，採行簡化行政的行政作業，專案服務，減收就業安定費等。

卓榮泰強調，這次新的措施並非取代既有托育或照顧服務體系，是在相關社會支持資源外，提供多一項家務協助的選擇，協助有需要的家庭可以減輕家務負擔，安心續留職場。

卓榮泰說，為兼顧公平性，也同步採取弱勢需求、特殊需求優先的制度，請勞動部務必妥善規劃相關審查以及管理機制，並與衛福部強化本國家事服務與托育人力培訓及媒合機制，讓新制能順利在4月13日上路，協助更多國人兼顧家庭工作。