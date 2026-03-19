林楚茵：國台辦越護航李貞秀　越證明她就是帶任務來台的中國人

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續，國台辦發言人日前回應相關議題時，痛批民進黨政府打壓、迫害中配，將採取必要措施為中配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓、迫害中配群體的首惡份子。對此，民進黨立委林楚茵今（19日）表示，「中國越是大動干戈為李貞秀護航，越證明她果然是帶任務來台的中國人」，這氣急敗壞的模樣，完全是此地無銀三百兩。

針對李貞秀問題，中國國台辦發言人陳斌華18日在例行記者會表示，「民進黨當局」反覆操弄中配群體及其子女戶籍問題，並刻意將其戶籍問題與國籍問題混淆，其目的就是要打壓、迫害中配，剝奪其正當權利，挾帶兩國論，國台辦予以強烈譴責。將採取必要措施為中配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓、迫害中配群體的首惡份子。

對此，民進黨立委林楚茵今（19日）表示，「中國越是大動干戈為李貞秀護航，越證明她果然是帶任務來台的中國人」。中國國台辦高調為中配李貞秀護航，甚至出言威脅要嚴懲台灣。這氣急敗壞的模樣，完全是此地無銀三百兩。

林楚茵強調，台灣立委依法必須對國家絕對忠誠，中共越是大動干戈為一個中配身分撐腰，越證明李貞秀身帶任務！中國越是大力聲援、越是出言恐嚇，就越證明我們做對了，台灣的立委必須忠於台灣，這是不容妥協的底線。既然國台辦這麼喜歡她就帶回去當「中國人」的立法委員，幫她遮風擋雨。