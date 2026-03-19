蕭敬嚴爭議延燒　羅明才：你有本事弄別人幹嘛弄黨內同志？

▲國民黨立委羅明才。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

對於新北市議員參選人蕭敬嚴日前多次砲打黨內的言論爭議，有國民黨中常委提案，要求黨中央處理；黨主席鄭麗文表示，黨的考紀不是黨主席一人的意志，必須回歸到黨的機制，按程序處理。對此，國民黨立委羅明才表示，一旦遇到有人對本黨的人員有攻擊、謾罵，大家都同仇敵愾，「講難聽一點，那你真的有本事，你就弄別人就好了，你幹嘛弄自己本黨的同志呢？」。

針對蕭敬嚴近日爭議，羅明才表示，現在氛圍一個是藍白合，另外，所有黨內的同志可以說是有史以來最團結的時刻，因此，一旦遇到有其他的人見縫插針，或者是對本黨的委員有一些攻擊、謾罵，甚至不實的言論，來自傷自己的委員，事實上大家都同仇敵愾，而且感同身受。所以這個力量的話是不可以輕忽的。

對於鄭麗文表示，還是要回歸黨的機制，羅明才表示，他們尊重主席，畢竟一個黨有它的機制，這個東西就是考紀委員會會處理，也不是主席個人說了算，所以他也是認同這樣的一個方式。

羅明才說，國民黨現在唯一的目標就是團結，最重要的就是同志之間絕對不可以、自相毀滅、自相殘殺。「講難聽一點，那你真的有本事，你就弄別人就好了，你們幹嘛弄自己本黨的同志呢？」。

羅明才強調，國民黨所有的槍口一致要對外，而不是對內。「所以當然現在我們也理解，最重要的就是黨內所有的人，不放過任何一個人，我們就是團結兩個字」。