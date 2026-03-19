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LABUBU拍真人電影了！合作《旺卡》導演…網傻：史詩級恐怖片

▲泡泡瑪特近年成為全球潮玩龍頭。（圖／路透社）

▲泡泡瑪特近年成為潮玩龍頭，在全球各地有多家實體門市。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國潮玩龍頭泡泡瑪特（POP MART）19日宣布，將與索尼影業合作，開發旗下人氣IP「THE MONSTERS（LABUBU）」真人動畫電影，計畫以真人實景結合CGI技術，將角色搬上大銀幕，目前仍處於早期開發階段。

▲▼LABUBU為泡泡瑪特旗下知名IP。（圖／路透社）

▲▼LABUBU為泡泡瑪特旗下知名IP。（圖／路透社）

▲▼泡泡瑪特,POP MART,拉布布,labubu。（圖／路透社）

據《界面新聞》報導，該電影計畫由保羅·金擔任導演及製片人，他曾參與過《史蒂芬的奇幻旅程》、《柏靈頓：熊愛趴趴走》、《柏靈頓熊熊出任務》、《旺卡》的導演及編劇，THE MONSTERS藝術家龍家升將深度參與電影創作，出任電影監製。此外，保羅·金還將與史蒂文·萊文森共同擔任編劇。

▲保羅‧金為知名電影《旺卡》的導演。（圖／華納兄弟提供）

▲▼保羅‧金為知名電影《旺卡》的導演。（圖／華納兄弟提供）

▲《旺卡》劇照。（圖／華納兄弟提供）

電影製片人除了保羅·金之外，還包括曾參與製作《絕地救援》的麥可·謝弗、參與製作《知音有約》與《許願神龍》的佘文馨。布里特妮·莫里斯將代表索尼影業負責監製事宜。

去年11月就有消息稱，索尼影業將與泡泡瑪特合作LABUBU大電影，電影開發仍處於早期階段，尚未決定是真人電影還是動畫。對此，泡泡瑪特當時對《界面新聞》回應稱不予置評。

▲由左至右，LABUBU作者、蘋果執行長庫克、泡泡瑪特創辦人王寧。（圖／翻攝自微博）

▲由左至右，LABUBU作者龍家升、蘋果執行長庫克、泡泡瑪特創辦人王寧。（圖／翻攝自微博）

LABUBU是泡泡瑪特旗下獨家IP，由中國香港藝術家、泡泡瑪特簽約藝術家龍家升創作。LABUBU為北歐森林精靈THE MONSTERS精靈天團成員之一，擁有直立尖耳、露出9顆「鯊魚齒」的標誌性外型，辨識度極高。

不過對於此次電影官宣，大多網友們並不看好，甚至直呼，「誰敢看」、「中美合拍史詩級恐怖片」、「史詩級恐怖電影，傳說級災難動畫」、「恐怖電影嗎」、「我求求了…真的是瘋了」。

▲LABUBU成為社交平台的當紅炸子雞。（圖／路透）

▲LABUBU成為社交平台的當紅炸子雞。（圖／路透）

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