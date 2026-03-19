中東戰火未歇！2397國人順利返台　外交部再籲勿前往相關高風險國家

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中東衝突情勢未有消停跡象，外交部今（19日）指出，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，我中東地區相關館處主動關懷國人計6,730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2,397名國人順利返抵國門。目前根據我國中東地區各駐外館處通報統計，已無有意緊急離境的國人。外交部再次呼籲國人近期暫勿前往相關高風險國家商旅或轉機。

外交部表示，我國駐以色列代表處續於本（3）月18日當地時間晚間8時，協助1名赴以色列進行短期研究的國人搭乘以色列航空前往希臘轉機返台。以色列本古里昂（Ben Gurion）機場本月18日再度因飛彈攻擊減少航班起降，為確保國人順利離境，我國駐以色列代表李雅萍大使偕秘書林芝親赴機場確認航班情況，並向國人表達政府的關懷。

▲我國駐以色列代表李雅萍大使（右）赴機場送機自以色列搭機經第三地返台的國人。（圖／外交部提供）

外交部強調，保障國人旅外安全為外交部首要任務之一，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，我中東地區相關館處主動關懷國人計6,730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2,397名國人順利返抵國門。目前根據我國中東地區各駐外館處通報統計，已無有意緊急離境的國人。

外交部表示，目前中東情勢仍舊嚴峻，持續影響各國空域開放及商業航班運作情形，外交部再次呼籲國人近期暫勿前往相關高風險國家商旅或轉機，如仍有前往需求，務請提高警覺，並請在出發前登錄「旅外國人動態網頁」，以便我國駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

外交部呼籲，國人倘中東地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

外交部指出，國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。