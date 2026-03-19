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殺人強盜出獄當保全　偷住戶門禁卡行竊！遭起訴求重判

▲竊賊，偷竊，闖空門，小偷，強盜。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲有殺人、強盜前科的梁家華涉嫌利用擔任大樓警衛之便，擅闖住戶家中行竊財物。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

有殺人、強盜前科的男子梁家華，出獄找到代班保全工作，竟把住戶遺忘在警衛櫃檯的鑰匙包藏起來，再佯裝上樓巡邏，持門禁卡、鑰匙潛入住戶家中，偷走信用卡和Tory Burch長夾包，台北地檢署依竊盜罪嫌起訴梁家華，並請法院考量梁家華身為大樓管理員卻監守自盜，讓人不寒而慄，依累犯等規定從重量刑。

梁家華受雇在台北市松山區某社區大樓擔任代班夜間警衛，2024年7月22日晚上8點22分，他發現櫃檯上留有住戶遺忘的門鎖鑰匙包，他抽出包內的門禁卡，以櫃台裝設的感應器確認卡片持有人身分後，沒有聯繫失主領取，反趁四下無人，把鑰匙包塞到自己的褲子口袋。

當晚8點24分，梁家華先以對講機內線確認住戶不在家，就整裝扮成要上樓巡邏的樣子，直接打開住戶家門，偷走住戶的銀行信用卡，以及價值約日幣20萬元的Tory Burch深藍色長夾，然後假裝若無其事地回到櫃台值班。

住戶隔天收到銀行通知發現信用卡被盜刷，趕緊報警，循線查到梁家華利用職務之便行竊，更赫然發現，梁家華曾在台南接連犯下殺人、強盜案遭判刑確定，2000年假釋出獄後，又在花蓮強盜女裝服飾店被判刑8年6月回籠，2019年再次假釋到2020年期滿。

檢察官指出，梁家華有多次財產犯罪前科，最後一次犯罪刑罰執行完畢後，未知所警惕，於5年內故意再犯罪，已構成累犯的加重其刑條件，且梁家華趁職務之便擅闖民宅，對人民居家安全造成嚴重侵害，令人不寒而慄，危害他人居家、財產安全甚鉅，請法院從重量刑。

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