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春分遇「龍抬頭」　中醫教你春陽功提升陽氣

▲▼ 春分巧遇「龍抬頭」！中醫專家教「春陽功」提升陽氣 助嘉義鄉親疏肝理氣 。（圖／朴子醫院提供）

▲▼ 春分巧遇「龍抬頭」！中醫專家教「春陽功」提升陽氣 助嘉義鄉親疏肝理氣 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春分為春季九十天的中點，晝夜平分、萬物生長。衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴博士特別提醒，今年春分（3月20日）恰逢農曆二月初二「龍抬頭」，即民間俗稱土地公生日的「頭牙」，此類節氣與傳統節日重疊的現象相當少見。中醫認為春季屬木，與肝氣相應，此時正是「疏肝理氣、生養陽氣」的關鍵時刻，若能順應自然節律調養，不僅能穩定情緒，更能為全年健康奠定基礎。

李昌諴主任觀察指出，今年初春氣候變化劇烈，嘉義地區白天炎熱、入夜偏冷，劇烈的日夜溫差增加了人體適應環境的負擔。根據《黃帝內經》「冬傷於寒，春必病溫」的預警，季節交替時若未妥善保健，容易引發呼吸道或免疫系統疾病。

為推廣易學、有效的養生方式，李昌諴主任結合日照、呼吸吐納與平甩拍打動作，並與長生學嘉義縣理事長鄭權宏、嘉義市理事長蘇振生等資深養生專家深度交流，共同研發出簡單易行的「春陽功」（又稱向陽功）。李主任建議，民眾可把握每天上午9點至11點陽光溫和的時段進行練習。

練習「春陽功」時，民眾應面向太陽，保持身心放鬆，讓全身「五心」——即眉心的「印堂穴」、鼻尖的「素髎穴」、胸口的「膻中穴」及雙掌心的「勞宮穴」面向陽光。配合深長的呼吸與輕拍胸背動作，有助於疏肝解鬱，促進體內氣血循環。

除了外在運動，李主任也提到中醫五行中「木剋土」的理論。春季肝木旺盛容易影響脾胃，建議飲食上應減少生冷食物，適量食用山藥、地瓜等甘平養胃食材。透過內服外練的雙重調養，讓鄉親在春暖花開的季節，保持身心穩定與體力充沛。

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