嵐圖汽車港股上市　母企業東風汽車「騰籠換鳥」完成100％國資控股

▲嵐圖汽車在港交所上市。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

嵐圖汽車今（19）日在香港交易所掛牌上市，成為大陸首家登陸港股的央企國企高級電動車品牌，同時，母公司東風汽車正推動集團私有化退市，未來將實現100%國資控股，這種「騰籠換鳥」的資本操作正是透過資本架構調整，集中資源發展新能源與智慧化業務的改革路徑。

《新華社》報導，3月19日，香港聯合交易所，嵐圖汽車正式掛牌上市，成為港股第一家「央國企高端新能源汽車」上市企業。這次上市，不僅僅是一次資本運作。

據了解，東風汽車採取「一退一進」模式，東風集團股份昨（18）日自港股退市並完成私有化，嵐圖汽車則以獨立主體在港上市。據了解，嵐圖登陸港交所非傳統意義上的IPO募資上市，而是採用介紹上市模式，也就是不發行新股、不即時融資，僅將原有股權轉入港交所公開交易。

▲大陸央企東風汽車為嵐圖汽車的母企業。（圖／翻攝極目新聞）

東風汽車總經理馮長軍表示，交易後，東風汽車對東風集團股份實現100%控股，治理簡化，決策提效，資金、技術、人才更高效地向新能源、智慧化集中，「嵐圖獨立上市，則可依託國際資本市場，為研發、產能、全球化佈局提供靈活融資支持，助力國有資本保值增值。」

嵐圖汽車2025年銷量突破15萬輛、年增率87%，全年實現盈利10.2億元（人民幣，下同），毛利率達20.9%。隨著新能源業務規模擴大，市場認為需建立與其發展相匹配的資本平台，此次獨立上市即被視為關鍵一步。

在交易結構上，採取「股權分派＋吸收合併」方式，先由東風集團股份將持有的嵐圖股權分派予股東，再由東風汽車旗下子公司收購全部流通股。對此，官方表示，此舉重點在於優化資源配置，並推動新能源業務獨立運作。

▲嵐圖汽車在湖北武漢經開區的總部。（圖／翻攝極目新聞）

產業面上，嵐圖汽車大本營「湖北武漢經開區」已聚集逾1200家汽車零組件企業，涵蓋晶片、動力電池到自動駕駛等完整鏈條。嵐圖累計專利近6000件，其中，發明專利佔比逾85%，相關技術逐步向供應鏈延伸。

海外佈局方面，嵐圖汽車已銷售至挪威、丹麥、荷蘭等40多個國家與地區，進入2026年，東風新能源車前兩個月出口達2.6萬輛，年增率106.8%，此次藉由香港資本市場平台，外界預期其國際化進程將進一步加速。

東風汽車的資本重組被視為大陸央企相關改革政策之延續，也是該集團為後續轉型鋪路的嘗試。嵐圖汽車完成上市後，將以更加獨立的營運體系與市場化機制參與全球資本市場競爭，未來發展仍有待檢驗。