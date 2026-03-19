台灣最強「基隆級」驅逐艦重返波斯灣？　川普組護航艦隊引爆名嘴狂想曲

▲基隆艦在東部海域進行戰備演練。（圖／記者季相儒攝）

軍武中心／台北報導

美國總統川普要求盟友護航荷莫茲海峽，不料遭到多數盟國拒絕，不過，這場遠在中東的博弈，意外將台灣推向戰略辯論的前緣。台派名嘴汪浩分析，從能源安全到提升國際地位，賴清德總統應考慮派兵參與護航。事實上，台灣海軍戰力最強的「基隆級」（紀德級）驅逐艦，最初正是為伊朗量身打造的，背後隱藏著一段鮮為人知的歷史交集。

稱霸波斯灣 巴勒維王朝向美國下單

基隆級驅逐艦是我國海軍目前噸位最大、戰力最強的作戰艦，滿載排水量近萬噸（9,783噸）。其強大的 Mk26 發射系統與 68 枚標準二型（SM-2）防空飛彈，構築了超過 150 公里的海上防空傘。這級艦艇特殊的「血統」，源於 1970 年代伊朗巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）與美國的黃金同盟期。當時伊朗為稱霸波斯灣，向美訂購四艘最先進的防空驅逐艦，並且以波斯帝國創立者居魯士大帝作為命名，也就是所謂的「居魯士級」（Cyrus class）驅逐艦。

為因應波斯灣酷熱且沙塵飛揚的極端氣候，「居魯士級」驅逐艦特別強化了進氣過濾系統與高效率空調，這項設計反而讓它在潮濕炎熱的台海環境中，展現出極佳的適應力與官兵適居性。然而，1979 年伊朗爆發革命，這批軍艦頓時成為燙手山芋，隨後由美國海軍接收並改名為「紀德級」。由於過程曲折，美軍內部常戲稱其為「何梅尼級軍艦」。

歷史的轉折 從「守衛波斯灣」到「守護台海」

隨著神盾艦普及，美軍於 1990 年代末將紀德級除役封存。台灣則因應「陽字號」老舊，於 2001 年進行採購。這批原本預計在波斯灣巡航的巨艦，最終在 2005 年起陸續抵台，化身為「基隆」、「蘇澳」、「左營」、「馬公」四艦。

儘管紀德級艦是海軍著名的「吃油怪物」，滿載航行一天約消耗4萬加侖油料，但憑藉強大的戰場控管能力，時至今日，它們依然是當陸基雷達遭毀損時，唯一的海上聯合指揮與管制平台（C2）。若台灣真的應邀參與護航，面對的會是全球風險最高的戰區，應不至於派遣「下駟」與美國第五艦隊聯合作戰。

總之，當年為波斯灣量身訂做的紀德艦，若真的在數十年後重返中東執行任務，不僅是軍事史上的奇特輪迴，更象徵台灣海軍從「近岸防禦」轉向「遠洋參與」的戰略質變，但在歐洲各國紛紛劃清界線，以「這不是我們的戰爭」為由，拒絕川普點名護航的「指派」，台灣是否要主動「報名參軍」，相信國安單位自有考量。