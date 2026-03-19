旅日達人意外得知「LaLaport中文名稱」驚訝！網笑：很有印度感

▲南港Lalaport。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

三井不動産集團近年持續穩固的在台灣投資各項事業，投資觸角擴及台灣北部、中部以及南部，目前LaLaport在台灣有兩處據點，分別是台北南港以及台中。旅日達人林氏璧分享，看到網路上有人分享，LaLaport的中文名稱為「啦啦寶都」，讓他忍不住笑了出來，驚呼「只有我不知道嗎？」貼文掀熱論。

LaLaport中文名稱為「啦啦寶都」



[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧在臉書發文，滑Threads時發現一件「驚人的事」，原來LaLaport的中文正式名稱為「啦啦寶都」，對這個中文譯名感到意外，「只有我不知道嗎？」

林氏璧也列出幾個日系品牌的中文名稱，包括「尚都樂客（Sundrug藥妝店）」、「必客家美樂（Bic camera）」、「友都八喜（Yodobashi）」以及「可開嘉來（Cocokara Fine）」，跟以上這些日系品牌相比，「啦啦寶都」這個名稱似乎比較好聽。

貼文曝光，網友紛紛表示，「幾年前我和孩子們看到的時候笑半天，老是嘲笑這個名字超幼稚」、「歡迎來到啦啦寶都」、「JR東日本在台灣叫捷爾東」、「唐吉訶德：還好我們自己有譯名，沒有變成咚奇厚鐵之類的」、「很印度感（誤」、「用日文的唸法，還真的很符合耶」、「沒錯！發票上也是這麼寫的」、「其實Google在台灣的公司名稱叫科高」。

LaLaport是什麼意思？



官方曾解釋取名用意，「LaLa」代表雀躍的心與愉悅的樣子，「Port」源自拉丁語porta， 除了有「港口」的意思之外，也有「門」的意思。 將二字合而為一造字成為「LaLaport」，也代表著進入體驗歡樂世界的入口的意思。

至於品牌Logo的設計理念，是運用LaLaport的LaLa將之圖像化，展現歡樂與躍動感。2條直線與2圓點分別代表家庭，父、母與2個孩子，同時也涵蓋了LaLaport的理念「Growing Together」。 雙色Logo的藍色，除了代表「港口」，同時也代表信賴、清爽、知性的展現。