財產申報曝！李彥秀5755萬出售美國豪宅　王鴻薇夫婦擁台積電6.7張

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含多位立委財產申報，過去曾被質疑財產申報不實的藍委李彥秀擁多筆土地建物，位於中國三亞、美國加州爾灣、北市、桃園。李也在變動申報表中補充，位於加州富勒頓的豪宅以180萬美元售出（約台幣5755萬元）。另外，在野黨雖頻頻質疑護國神山台積電要變成美積電，但根據這期財產申報，藍委王鴻薇夫婦共持有6.7張。

李彥秀與另一半侯冠群名下39筆土地，位於美國加州爾灣、北市南港、內湖、桃園；21筆建物位於中國三亞、美國、北市南港、內湖、桃園，2輛BENZ、1輛LAND ROVER，現金61萬30元、存款2077萬9508元，股票總值225萬、債券2742萬7560、2筆保險，另有債務1476萬9125元用於購置不動產。

而李彥秀過去曾被踢爆未確實申報美國房產，她也在變動申報表中更新，位於加州富勒頓的房子在2024年以180萬美元售出（約台幣5755萬元）。

綠委沈伯洋與配偶名下則有6筆土地、3筆建物，除繼承南投土地外，沈伯洋購入的不動產還有家人靈骨塔，另一半曾心慧則以263萬9460元的價格購入日本北區一間5坪小套房。沈伯洋夫婦名下還有1輛201萬2400購入的Tesla、存款277萬5733元、有價證券總價額410萬9607元、2筆保險。

藍委王鴻薇與另一半陶允正名下2筆土地、4筆建物分別位於雙北地區，一輛157萬購入的LEXUS，存款2144萬3473元，債務365萬5637元用於購買非自用住宅貸款。

王鴻薇夫婦持有約52檔股票，投資標的涵蓋知名大型權值股，包含台積電、聯電、長榮等多檔市場熱門標的，光是台積電，王鴻薇就持有2000股、陶允正則有4700股，由於監察院財產申報的股票面額僅以「每股10元」計，因此財產申報僅列6.7萬元，但如果以台積電昨日均價1737，實際市值破1164萬。

藍委葉元之財力驚人，他申報4筆土地、8筆建物位於新北板橋、台北信義，存款3478萬3292元，有價證券1181萬8177元、8筆保險，沒有債務。其中在股票部分，葉元之有台積電2080股，市值約361萬元。

藍委廖先翔名下12筆土地、1筆建物皆位於新北汐止，1輛201萬3400元的Tesla、現金90萬元、存款349萬8890元，有價證券總價額23萬8784元，其中120股台積電、2000股台亞、2萬股元晶、3筆保險，債權4349萬6580元主要由家人借貸，另有5557萬7539元的高額債務用於車貸、房貸。