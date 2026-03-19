83歲翁詭異墜坡亡「兒獨活遭收押」解剖結果曝　喉嚨遭農藥灼傷

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

台中一對邱姓父子日前被通報失蹤協尋後，16日被人發現出現在高雄燕巢，其中83歲老父墜落山坡送醫不治，同行的54歲兒子存活但意識不清，檢警初步相驗未從死者外觀發現明確死因，兒子因涉嫌加工自殺罪嫌被羈押。檢方今（19）日上午解剖複驗，邱翁的女兒現身殯儀館，神情哀戚，對於相關問題都低調不願回應，據了解，死者喉部疑似有農藥灼傷的情形，法醫已採檢體將釐清體內有無藥物反應，希望釐清是自己服用還是遭強灌。

▲▼邱姓老翁在燕巢詭異墜坡亡，檢方今日解剖複驗，邱翁女兒（戴帽者）現身殯儀館 。（圖／記者吳世龍攝，下同）

這起案件是15日晚間9時30分許由台中通報失蹤，失蹤的2人為邱姓父子，警方追查後透過定位發現，2人疑似出現在高雄市燕巢區，隨即通報高雄警方協助搜尋。直到16日凌晨0時10分左右，員警趕往燕巢區車林巷一帶，先在現場發現機車，接著又在路旁找到54歲兒子，但他當時意識不清，送醫後向警方表示，同行的83歲父親則在邊坡下方。

警消獲報後立即展開搜救，並出動吊掛作業，將跌落邊坡的父親救起送醫，但人最後仍因傷重不治，由於整起案情發展離奇，兒子當時意識狀況不佳，加上現場查獲除草劑及安眠藥空罐，警方不敢大意，立即報請檢察官指揮偵辦。

檢察官16日上午會同法醫進行相驗，初步相驗結果顯示，死者外觀傷勢並無法直接判定致死原因，檢方今日解剖複驗採檢體確認死者的死因，死者女兒現身殯儀館，對於相關細節不願多談，據了解，死者疑似有農藥灼傷的情形，法醫已採檢檢體釐清體內有無藥物反應，相關檢驗結果仍待正式報告確認。

此外，檢警也掌握邱男在案發前一天曾去購買農藥，邱男對於買農藥的動機和原因交代不清，此一關鍵讓檢察官認定邱男涉犯刑法第275條第2項之幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。