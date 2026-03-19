桃園機場勇奪「全球最佳行李運送」蟬聯冠軍！Skytrax排名大幅躍升　挺進世界頂尖行列

▲桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍，由董事長楊偉甫代表接受領獎。（圖／桃園機場提供，下同）

生活中心／綜合報導

素有「航空界奧斯卡」美譽的英國非營利獨立調查機構Skytrax，於倫敦時間2026年3月18日晚間正式揭曉2026年最佳百大機場評選結果。台灣門戶桃園國際機場在激烈的全球競爭中脫穎而出，不僅以優異的服務品質蟬聯「全球最佳行李運送機場（World's Best Airport Baggage Delivery）」首獎，全球總體排名更由2025年的第43名大幅提升至第24名。桃園機場成功挺進世界頂級機場行列，並在全球同級規模（2000萬至3000萬旅運次）機場所屬級距中，榮獲全球第3名的頂尖評價。

數據導向與跨界協作 成就全球行李服務榜首

桃園機場在本次評選中最受國際肯定的成就，莫過於再度奪下「全球最佳行李運送」冠軍寶座，由機場公司董事長楊偉甫親自代表接受領獎 。據中央社外電報導，楊偉甫強調這份榮譽屬於「機場服務大聯盟」全體3萬5千名員工共同努力的成果，他感性表示，這不僅是個人的榮耀，更是台灣整體服務實力在國際舞台發光發熱、展現美好一面的關鍵時刻。

行李運送能蟬聯首獎，除歸功於航空公司與地勤公司的並肩合作，亦得益於機場公司近年來大力推動的「數據導向管理」，透過針對國際指標進行精確對標與服務流程優化，確保各項細節能對接國際領先標準水平。Skytrax執行長Edward Plaisted特別提到，行李運送是旅客旅程中最後、也是最令旅客印象深刻的階段，桃園機場在該領域持續卓越，充分反映了旅客對其整體旅運體驗的高度認可。

▲桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍，歸功於數據導向管理與跨單位協作。

十項指標挺進全球前十 軟硬體實力全面爆發

除了總排名大幅躍進，桃園機場今年在各項細分評比中表現極為亮眼，共有10項指標進入全球前十名之列：

據中央社外電報導，楊偉甫在專訪中特別提到，今年最令人欣慰的是「家庭友善」與「機場購物」等多項榮譽首度入圍全球前十強。這不僅見證了桃園機場致力提升整體服務品質的努力，也強化了國際能見度，讓世界看到台灣在細節服務上的用心與創新。

赴英考察交流 為第三航廈現代化轉型取經

在倫敦領獎期間，桃園機場團隊並未停下腳步。據中央社外電報導，楊偉甫率領副總經理孫宏彬等團隊成員，利用短短兩天的行程，密集訪問了歐洲最繁忙的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）。考察重點聚焦於國際航空界在營運效率、永續發展以及智慧化服務上的最新應用，並與多位航空領域專家進行實務交流。

楊偉甫表示，這次赴英不僅是為了領取榮譽，更是為了讓桃園機場能持續對接國際領先水平，透過與希斯羅機場等國際標竿的深度互動，桃園機場正積極汲取經驗，為未來的現代化轉型儲備能量。他期許桃園機場能持續進步，未來在更多獎項類別獲得國際肯定，讓這座代表台灣的門戶樞紐，在世界頂尖行列中站穩腳步。

▲桃園機場挺進世界頂尖行列，機場公司會持續深耕工程建設與服務品質。

展望未來：三航廈引領台灣門戶新高度

隨著第三航廈北廊廳已於2025年底順利完工，桃園機場正步入一個全新的現代化階段；機場公司強調，未來將在更新、更完善的基礎設施上，持續為全球旅客與航空公司提供更完善且體貼的設施設備與優質服務。

一年一度的Skytrax World Airport Awards是全球機場服務的重要指標，調查涵蓋全球超過565座機場、上百個國家的旅客，透過嚴謹的問卷調查與實地稽核，最終評選出各項卓越表現，桃園機場在2026年的亮眼成績，就是對全體工作人員辛勞付出的最高讚譽。