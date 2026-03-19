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徐巧芯指「改稱南韓」韓網嗆爆　林佳龍：假的！中共發動認知作戰

▲▼立法院外交及國防委員會邀外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議持續延燒，我外交部昨祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並正式對韓方下達期限，要求須在3月31日前回應並更正標示，否則不排除採取進一步對等反制措施。國民黨立委徐巧芯今（19日）關切，韓國網友知道後，似乎對台灣產生些敵意。林佳龍回應，這是假的，自己有充分掌握韓國民意，大部分人在這件事就尊重台灣立場，但後來有境外介入，中共已經發動認知作戰，不過也不代表裡面每一個留言都是來自網軍。

對於韓國政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」稱呼我國一事，外交部18日表示，我國駐韓國代表處已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴；另外，經跨部會協調，就可能因應措施完成研議。我方自本（2026）年3月1日起，已依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部指出，我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。國民黨立委徐巧芯詢問，雖然林佳龍是「台灣GD」，但不見得有在看韓國論壇，「FM Korea」是大型綜合網路社團，類似台灣的PTT或Dcard，在台灣祭出此措施後，給予很多對台灣的負面評價。

「比如我一個一個唸，部長你不要介意這不是我寫的」，徐巧芯一一唸出，「完全沒有打擊感」、「不是說南韓嗎？英文標示是South Korea那又怎樣」、「改了又怎樣，啊背景那些改了嗎？他們發表的時候不是也是中國台灣嗎？」、「完全沒被戳到，關我什麼事，連對中國都不敢吭一聲的傢伙們」、「那是一樣道理呀哈哈你想做什麼就做什麼呀」、「就算是島，台灣那邊的傢伙說到骨子裡還是中國啦」、「戰爭爆發的時候你們終究還是得向別人尋求協助，但你們認為你們現在的態度正確嗎？」

徐巧芯指出，在我方做這些調整後，對韓國民眾來講，似乎對台灣產生些敵意，而且這些內容不是中國的認知作戰或中共的人在那邊寫的。林佳龍說，「這個是假的，韓國的民意我充分掌握」，韓國年輕人很尊重用台灣的名字。

徐巧芯追問，你怎麼知道這都是假的？林佳龍回應，「我都有搜尋資料」，後來中國大力介入，開始發動網路作戰、認知戰，所以有一些想要去扭曲。「你幫我們變成中國台灣，這個事情我們有意見，所以基本上大部分的人都是支持的，包括韓國人」，但後來因為一波大量的認知作戰進來，就被洗過了。

徐巧芯說，不能說這是假的，「因為這些人他可能是真的有這個帳號」，確實在論壇上有這樣的討論，且該論壇瀏覽人次超過49萬，留言數也是900多則，因此台灣媒體也會注意到。你可以認為這些討論是來自中國做的認知作戰，但不能說這是假的，因為她不可能自己做一個假的論壇，來這邊質詢假的東西，自己只是問，為什麼有這樣的討論？

林佳龍說，第一時間及先前掌握的資訊，其實大部分人在這件事就尊重台灣立場，但後來確實有境外介入，這部分不是說是假的，而是說有網路作戰在操作中。應該說中共已經發動認知作戰，但不代表裡面每一個留言都是來自網軍。

 
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