宏福苑大火調查：所有保命消防措施　全因「人為因素」失效

▲宏福苑大火導致慘重傷亡。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府就宏福苑大火成立的獨立委員會19日上午召開首場聽證會，委員會代表大律師杜淦堃表示，據現有資料，火災當天幾乎所有保障生命的消防措施，全部因人為因素徹底失效。此外，證據也顯示，承建商曾直接承認火災現場的並非防火棚網。

杜淦堃提到，依照規定，消防栓及消防系統不可停用多於14日，但調查發現，承建商曾一再向消防處申請延後停用限期，令消防栓及消防系統關閉數月。

證據也顯示，棚架及懷疑是火源的天井平台留有大量菸頭，居民多次就工地吸菸問題作出的投訴都未受正視。宏福苑8棟樓中，有7棟樓的火警警報系統被關閉，以致延誤對居民發出警示，大幅縮短居民逃生的時間。

杜淦堃指出，委員會收集超過100萬份檔案，包括相片、影片、文件，涵蓋當日的監視畫面、居民就維修提出的投訴、政府對居民的回應、以及從未披露的內部紀錄，包括承建商的通訊紀錄，當中直接承認火災當日在火災現場的並非防火棚網。

杜淦堃說，委員會現階段掌握到的資料已是相當充分，至少能查明與火災有關的事實，委員會將會審視有關證據及考慮各方陳詞，才作出結論。

杜淦堃還說，火災成因、火勢蔓延是多項因素重疊的後果，每一個因素在整件事的角色，之後專家證供會逐一探討。