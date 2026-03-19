3/20「龍抬頭」8禁忌要注意！　回娘家竟也在列

▲農曆二月初二是「土地公」生日，又稱「頭牙」或稱「龍抬頭」，谷帥臻指出，這天最適合向土地公拜壽，然後請土地公賜予錢母與發財水。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

2026年3月20日為農曆二月初二，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知勃然大怒，讓海龍王三年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。玉帝得知之後將龍王趕出天庭，將龍王困壓在山下，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝，玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放，此為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多，就有了「二月二，龍抬頭」之說。

二月初二龍抬頭禁忌有哪些？

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1、不宜敲水龍頭：

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、忌吃龍蝦：

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

3、忌說「關門」2字：

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說「關門」，晚上關門叫「靠門」。

4、不宜喝粥：

因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

5、忌洗衣：

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮，影響磁場。

6、不宜動刀與針線：

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。

7、不宜磨食材：

古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，怕“磨爛龍頭”。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

8、忌在娘家過：

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，容易將娘家氣運往下壓。

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