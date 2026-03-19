瓶裝水、茶包都上榜！專家曝「3隱形塑膠」地雷：肝腎無法排出

▲有研究顯示，一瓶500毫升的瓶裝水，可能釋放高達10萬顆的微塑膠與奈米塑膠。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

有些人平常習慣喝瓶裝水或使用茶包，卻不知道這些看似方便的選擇，可能藏著微塑膠風險，甚至微塑膠也可能透過空氣被吸入體內，減低風險的對策不在完全避開，而是從日常習慣降低接觸頻率。

營養師曾建銘於臉書粉專發文分享，隨著環保意識抬頭，許多人開始減少使用塑膠製品，但肉眼看不見的「微塑膠」仍會透過喝水、泡茶、呼吸進入人體。一篇發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究顯示，一瓶500毫升的瓶裝水，可能釋放高達10萬顆的微塑膠與奈米塑膠。

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曾建銘說明，在醫學定義上，尺寸在1微米到5毫米之間的稱為「微塑膠」，小於1微米的則稱為「奈米塑膠」，而現代社會不可能做到100%零塑膠，但重點不在於完全避開，而是建立「減少頻率」的觀念。

瓶裝水

曾建銘接著列出日常生活中容易被忽略的「微塑膠地雷」，首先是寶特瓶，在運送、存放過程中如經過高溫曝曬，極易加速釋放微塑膠，建議自備不鏽鋼或玻璃水壺外出，如果忘記攜帶也沒關係，只要記住避免「每天依賴瓶裝水」或是「把瓶裝水長期放在高溫的車廂內喝」，透過減少購買瓶裝水頻率，就能大幅降低微塑膠的攝入。

立體茶包

曾建銘提到，市售許多標榜絲質或立體三角的茶包，其實多為PET塑膠或尼龍材質，即使標榜環保的生物可分解材質（如PLA玉米澱粉），在高溫熱水中是否會釋放微粒，目前科學界仍持保留態度，因此建議民眾直接沖泡散裝茶葉，若在外必須使用茶包，盡量不要將茶包長時間浸泡在高溫熱水中，或是直接挑選無漂白純棉紙袋、有「無塑膠」（Plastic-free）認證的產品。

室內灰塵

曾建銘指出，除了「吃進去」的微塑膠外，室內環境也會充滿來自衣物化纖、地毯、窗簾等塑膠製品掉落的微粒，容易不知不覺吸入，建議維持室內通風，打掃時可以使用配備HEPA濾網的吸塵器與空氣清淨機，才能有效攔截微米與奈米等級的懸浮塑膠微粒，避免吸塵器排氣造成二次揚塵。

奈米塑膠堆積肝腎 1招減傷害

另外，曾建銘表示，不少民眾以為多吃膳食纖維，就可以把體內的塑膠「排乾淨」，事實上較大的微塑膠確實能透過腸道隨糞便排出，但體積極小的「奈米塑膠」會穿透腸道壁與肺泡屏障，進入血液並蓄積在肝臟、腎臟等核心器官中，目前人體仍無法將它們代謝或排出。

曾建銘說，面對這些可能引發慢性發炎與細胞氧化壓力的微塑膠，可以多吃蔬菜水果攝取豐富的抗氧化物與植化素，藉此抵抗塑膠微粒在體內造成的發炎反應與細胞損傷。

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