別先傳LINE？他1原因喊「年輕人直接打電話」　網怒打臉：一律不接

▲聯絡35歲以上先打再說？網友怒打臉。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，聯絡35歲以上的人，有事直接打電話比先傳LINE更有效率，沒想到貼文一出卻被大批網友打臉。許多人直言，不管幾歲，突然來電都很困擾，若非緊急事件，還是先傳訊息比較好；也有人坦言自己超過35歲後更不愛接電話，認為看完內容再決定是否回電，才是最舒服的溝通方式。

一名網友在Threads發文，他特別對年輕人喊話，如果打電話的對象年紀已經超過35歲，建議有事情就直接撥電話，不需要再多一道程序，先傳LINE詢問能不能通話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，很多人習慣把LINE當成即時工具，但對部分35歲以上族群來說，訊息通知未必會馬上查看，工作忙起來時，甚至可能放了很久才想起來。

找35歲以上別傳LINE？網友一句話打臉：不接就是不接

未料該篇文章曝光後，全場網友卻反駁，莫名其妙直接打過來，才讓人很困擾，「這邊大於35歲，若不是攸關生死的事情…不要打電話，請直接傳訊息」、「打電話要做什麼？ 我不管幾歲，不接就是不接」、「我年紀大於35，我希望訊息，不要直接打電話」、「我40歲了，電話響一律不接」、「不要亂講，本人42歲，最討厭講電話，有事請傳訊息」、「我大於35歲，電話基本上不接，有問題先傳訊息，如果內容有必要電話講，會再回電」。